Ve Trump da Erdoğan’ı aldattı

AKP hükümeti son dört yıldır ABD ile ilişkilerde -deyim yerindeyse- tüm yumurtalarını aynı sepete koymayı tercih etti;

Erdoğan'ın kurduğu “şahsi ilişki” nedeniyle AKP'liler Amerika ile ilişkilerde her konuyu Trump'la ikili düzeyde çözme yolunu seçtiler.

“Sorun çözücü” Erdoğan-Trump görüşmelerinde de en çok konuşulan konu hep New York'ta açılmış Halbank davası oldu. Yaklaşık iki yıl boyunca Trump'ın Ulusal Güvenlik danışmanlığını yapan Bolton geçen ay yayınlanan kitabında iki lider arasındaki Halbank görüşmelerini tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Bolton'un kitabında yazdığına göre, Halbank konusunda Trump Erdoğan'a hep “hallederiz” yollu mesajlar verdi.

Peki Türkiye-ABD ilişkilerinin normalleştirilmesi yolunda bir “kasis” değil, adeta heyyula gibi duran Halkbank davasında ne oldu?

Halbank eski Genel Müdürü Hakan Atilla, bir dönem AKP hükümetinin ve yandaş basının “cari açığı tek başına bitiren adam” diye yere göğe koyamadığı, AKP'nin özel çıkardığı Bakanlar Kurulu kararları ile kendisine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilen Reza Zarrab'ın ve kaçak FETÖcülerin yalan yanlış ifadeleri ile mahkum edildi.

Bir buçuk ay süren mahkeme boyunca hep “suçsuzum” diyen, ne Zarrab'ın ne de FETÖcü eski ve kaçak polislerin “tek kuruş rüşvet almadı” dedikleri Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla mahkum edildi.

Atilla, kendisine verilen cezayı yatıp, Türkiye'ye dönmüş olmasına rağmen suçsuz olduğunu kanıtlamak, temize çıkmak için işin peşini bırakmadı, üst mahkemeye başvurdu.

Atilla'nın üst mahkemedeki davası sürerken, bizzat Trump tarafından atanan ve Cumhuriyetçilere yakın olduğu bilinen New York Federal Mahkemesi savcısı Geoffrey Berman, bu kez doğrudan Halkbank'a dava açtı. Oysa Trump, Erdoğan'a “hallederiz” mesajları vermemiş miydi? İlk “aldatılma” burada yaşandı. -Gerçi sonradan Berman yine Trump yönetimi tarafından istifaya zorlandı. Ancak iş işten geçmiş, Halkbank davası açılmıştı bile.-

TRUMP'IN ATADIĞI HAKİM CEZAYI ONADI

Gelelim aynı konuda ikinci “aldatılma”ya;Atilla'nın başvurusunu üst mahkeme bu hafta karara bağladı.

Kararın altında imzası olan mahkeme başkanı hakim Richard Sullivan, yine “hallederiz”ci Trump'ın atadığı, cumhuriyetçilere çok yakın bir hakim. İlk federal mahkeme görevine yine Cumhuriyetçi Başkan George W Bush tarafından atanmış. Üst mahkeme görevine ise sadece iki yıl önce Başkan Donald Trump tarafından getirilmiş.

Ve Trump'ın atadığı hakim Sullivan, Atilla'nın mahkumiyetini onadı.

Onama kararı da baştan sona okunduğunda “evlere şenlik”;

Kararda, Atilla'nın “alt mahkemede yargılama sırasında Hakim jüriyi yanlış yönlendirdi” iddiası, üst mahkemece de “doğru” olarak kabul ediliyor.

Ancak ilk derece mahkemesindeki Hakim'in yargılama sırasında “suçlu” kararını verecek olan jüriye yaptığı bu yönlendirmenin “dava sonucunu etkilemediği” iddia ediliyor.

Bu durum şunu gösteriyor;

Üst mahkemenin elinde, Atilla'yı aklayacak, mahkumiyet kararını bozacak, yeniden yargılamaya imkan tanıyacak bir “araç” var; Ancak üst mahkeme, bu “gerekçeyi” kullanmamayı tercih ediyor ve Atilla'nın cezasını onaylıyor.

HALKBANK DAVASINA EMSAL OLACAK

Üst mahkemenin verdiği bu onama kararı Halkbank açısından da “alarm” niteliğinde;

Çünkü Atilla yargılamasındaki iddianameler ile, Halkbank'a karşı açılmış kurumsal davadaki suçlamalar çok benzer. Mart 2021'de başlaması planlanan Halkbank davasında çıkacak karar da bu çerçevede daha şimdiden belli gibi.

Kısacası; Türkiye'yi ABD'de en çok zorlayan Halkbank sorununda Trump, yapılan onlarca telefon görüşmesinde Erdoğan'a verdiği sözü tutmadı.

İçinde, PYD-YPG konusunda Obama, Filistin sorunu konusunda İsrail Başbakanı, Türkiye'de hemen her konuda FETÖ, çözüm sürecinde PKK, Suriye'de Esad gibi isimlerin olduğu “Erdoğan'ı aldatanlar” listesine artık Trump da dahil oldu.