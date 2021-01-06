ABD karıştı! Eylemciler kongre binasını bastı

ABD Kongresi yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplanırken, Trump destekçileri başkent Washington DC'de “Çalmayı Durdur” mitinginde bir araya geldi. Binlerce Trump destekçisinin katıldığı mitingin ardından göstericiler Kongre binasına girdi.

Kongre binası önündeki ilk polis bariyerlerini aşmayı başaran göstericiler, “ABD Trump'ı istiyoruz”, “Biz kazandık”, “Özgürlük” ve “Çalmayı bırakın” sloganları atarak, kongre binasına girmeye çalıştı.

Bazı göstericiler polis tarafından gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen göstericiler ikinci polis barikatını da aşmayı başardı. Polis ekipleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongre binası çevresinde çıkan olayların ardından binanın kilit altına alındığı belirtildi. Protestocuların kongre binası kapılarına vurdukları bildirildi. CNN’de yer alan habere göre, kongre binasında yer alan Meclis katı boşaltıldı.

İŞTE ABD’DE YAŞANANLAR

İŞLER FARKLI İLERLİYOR

ABD’de normal şartlar altında her dört yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçları oy verme işleminin bitmesinden kısa bir süre içerisinde netleşiyordu.

Kasım ayında yapılan seçim ile 20 Ocak’taki yemin töreni arasındaki yaklaşık 2,5 aylık dönemde sonuçların kesinleşmesiyle ilgili süreçler ise bürokratik formaliteler olarak görüldüğünden genellikle geri planda kalırdı.

Ancak bu kez, Donald Trump’ın mağlubiyeti kabul etmemesi, oyların çalındığına dair iddialar ortaya atmayı sürdürmesi nedeniyle işler oldukça farklı ilerliyor.

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