Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD karıştı! Eylemciler kongre binasını bastı

ABD Başkanı Donald Trump’ın düzenlediği mitingin ardından Trump destekçileri, başkent Washington DC’de bulunan kongre binasını bastı. Polis ekipleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Olay nedeniyle Washington'da sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:09, 06/01/2021
Haberler Dünya
ABD karıştı! Eylemciler kongre binasını bastı

ABD Kongresi yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplanırken, Trump destekçileri başkent Washington DC'de “Çalmayı Durdur” mitinginde bir araya geldi. Binlerce Trump destekçisinin katıldığı mitingin ardından göstericiler Kongre binasına girdi.

Kongre binası önündeki ilk polis bariyerlerini aşmayı başaran göstericiler, “ABD Trump'ı istiyoruz”, “Biz kazandık”, “Özgürlük” ve “Çalmayı bırakın” sloganları atarak, kongre binasına girmeye çalıştı.

Bazı göstericiler polis tarafından gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen göstericiler ikinci polis barikatını da aşmayı başardı. Polis ekipleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongre binası çevresinde çıkan olayların ardından binanın kilit altına alındığı belirtildi. Protestocuların kongre binası kapılarına vurdukları bildirildi. CNN’de yer alan habere göre, kongre binasında yer alan Meclis katı boşaltıldı.

İŞTE ABD’DE YAŞANANLAR

6 OCAK
22:47
6 OCAK
22:47
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı kararı alındığını ve yasağın Perşembe sabahı 06.00'ya kadar süreceğini açıkladı.
6 OCAK
22:45
6 OCAK
22:45
PENCE BİNADAN ÇIKARILDI
'Senato Başkanı' sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı.
6 OCAK
22:45
6 OCAK
22:45
OYLAMAYA ARA VERİLDİ
Protestocuların kongre binası çevresindeki bariyerleri aşması ve bölgede tansiyonun yükselmesi nedeni ile seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oylamasına ara verildi.
6 OCAK
22:44
6 OCAK
22:44
'DARBE GİRİŞİMİ'
Trump'ın çağrıları sonrası kongre binasına yürüyen protestocularla ilgili açıklama yapan Cumhuriyetçi Adam Kinzinger, olayları 'darbe girişimi' olarak nitelendirdi.

İŞLER FARKLI İLERLİYOR

ABD’de normal şartlar altında her dört yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçları oy verme işleminin bitmesinden kısa bir süre içerisinde netleşiyordu.

Kasım ayında yapılan seçim ile 20 Ocak’taki yemin töreni arasındaki yaklaşık 2,5 aylık dönemde sonuçların kesinleşmesiyle ilgili süreçler ise bürokratik formaliteler olarak görüldüğünden genellikle geri planda kalırdı.

Ancak bu kez, Donald Trump’ın mağlubiyeti kabul etmemesi, oyların çalındığına dair iddialar ortaya atmayı sürdürmesi nedeniyle işler oldukça farklı ilerliyor.

İlginizi ÇekebilirTrump: Asla teslim olmayacağımTrump: Asla teslim olmayacağım İlginizi ÇekebilirABD'yi alarma geçiren ses kaydı: Hedef bugün Kongre binasıABD'yi alarma geçiren ses kaydı: Hedef bugün Kongre binası
ABD Çarşamba CNN darbe Donald Trump Hile İran Kudüs Meclis Miting New York Perşembe Polis seçim ses kaydı söz trafik
Yayınlanma Tarihi:22:42,