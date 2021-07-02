ABD’den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasının “büyük hayal kırıklığı” yarattığını söyledi.

Price bu adımın kadına karşı şiddeti sona erdirmek için atılan uluslararası çabalara zarar vereceğini söyledi.

Türkiye’de dün binlerce kişi sözleşmeden çekilme kararını protesto etmek için sokağa çıkarken, Ankara’nın anlaşmadan çıkması Batılı müttefiklerinden tepki çekti.

2011’DE İMZALANMIŞTI

11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi (kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi), 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Özel olarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti hedef alan ilk Avrupa sözleşmesi olma niteliğini taşıyan Sözleşme, bugüne kadar Türkiye dahil Avrupa Konseyi üyesi 20 ülke tarafından onaylanmıştır.

Türkiye, Sözleşme'yi imzaya açıldığı 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalamış, 14 Mart 2012 tarihinde ise onaylamıştır.