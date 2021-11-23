ABD’den Türkiye’de operasyon yürüten isme yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye üzerinden IŞİD-Horasan'a para aktaran İsmatullah Halozai'ye yaptırım kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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ABD, dün IŞİD’in Afganistan uzantısı IŞİD-Horasan’ın üç yetkilisine ve terör örgütüne finansal destek sağlamakla suçlanan bir diğer isme yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı grubun “emiri” Sanaullah Haferi, sözcüsü Sultan Aziz Azam ve Kabil bölge yetkilisi Maulaw Recep’e yaptırım kararı alındığını duyurdu. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye merkezli yasa dışı para aktarma ağır ile IŞİD-Horasan’a para sağlamakla suçlanan İsmetullah Halozai’ye de yaptırım kararı aldı. Halozai’yi “örgütün kasası” olarak tanımlayan ABD, Türkiye merkezli para hareketleriyle suçladı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Halozai hakkında, “Türkiye’de kurulu alternatif havale düzeniyle IŞİD-H’ye son iki yıldır para aktarımını organize etti” yorumu yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine Bakanlığı’nda Dış Varlıklar Kontrol Direktörü Andrea Gacki, “Bugünkü kararlarımız ABD’nin IŞİD-K’nın ve üyelerinin uluslararası finans sistemini sömürerek Afganistan ve diğer bölgelerdeki terör hareketlerini desteklemesine karşı duruşumuzu gösteriyor” dedi.

Birleşmiş Milletler, geçen hafta yapılan açıklamada Taliban’ın Afganistan yönetimini devralmasından sonra IŞİD ve uzantılarının ülkede yayıldığını açıklamıştı. IŞİD son dönemde ülkede yaşanan terör saldırılarını da üstlenmişti.

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