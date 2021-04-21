ABD’den ‘Türkiye’ye seyahat etmeyin’ çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sayfasında Türkiye ile ilgili ‘Seyahat etmeyin’ uyarısında bulundu. Söz konusu çağrıda ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)’nin corona virüsü uyarıları hatırlatılarak Türkiye’de yaşanan vaka artışlarına değinildi.

Çağrıda, Şırnak ve Hakkari illeri vurgulanarak Suriye sınırına 10 kilometre mesafedeki bölgeler için uyarı da yapıldı. Söz konusu çağrıda şöyle denildi:

* Terörist gruplar Türkiye’de olası saldırılar planlamaya devam ediyor. Teröristler turistik yerleri, ulaşım merkezlerini, market ve alışveriş merkezlerini, yerel yönetim binalarını, otelleri, kulüpleri, restoranları, ibadet yerlerini, spor ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü mekanları, eğitim kurumlarını, havaalanlarını ve diğer ortak alanları hedef alabilir.

* Güvenlik güçleri, aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu binlerce kişiyi, siyasi amaçlı ve terör örgütleriyle ilişkisi olduğu iddialarıyla gözaltına aldı. ABD vatandaşları da Türkiye’den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasaklarına maruz kaldı. Türkiye tarafından açıkça onaylanmamış gösterilere katılmanın yanı sıra hükümete yönelik eleştiriler (sosyal medya platformlarında yapılanlar da dahil olmak üzere) tutuklanmaya neden olabilir.

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