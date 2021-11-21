Akdeniz’de tansiyon yükseliyor: Türkiye’nin itirazlarına rağmen ExxonMobil sondaja başlıyor
Yunan medyası, ABD'li ExxonMobil'in Kıbrıs açıklarındaki 10 numaralı parselde ara verdiği sondaj çalışmalarına başladığını duyurdu.
Geçen yıllarda Türkiye-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında ciddi bir gerilime sebep olan ExxonMobil’in Kıbrıs Adası’nın güneybatısındaki doğalgaz rezerv sondaj çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı…
Yunan medyası, 2019’da şu ana kadarki en büyük doğalgaz rezervi olarak açıkladıkları bölgede ExxonMobil’in 2020’de ara verdiği sondaj çalışmalarına devam ettiğini öne sürdü. Yunan medyasında yer alan haberlerde Navtex bildirimi yapıldığı ve tartışmalı 10’uncu parselde 19 Kasım 2021-30 Ocak 2022 tarihleri arasında sondaj çalışmalarının planlandığı kaydedildi.
Larnaca’dan yapılan Navtex duyurusunda çalışmaların tarihleri ve konumu belirtildi. ABD merkezli ExxonMobil’in yeni bir sistem ile bölgedeki rezervlerin boyutu ve kalitesi ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılacağı da öne sürüldü.
Navtex’te “Hazırlık çalışmaları ve sondaj işlemleri gerçekleştirilecektir” denilirken şu koordinatlar da paylaşıldı:
A. 33-37N 031-22E
B. 33-37N 032-11E
C. 33-17N 032-11E
D. 33-17N 031-22E