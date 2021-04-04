Almanya’dan Türkiye müjdesi: Tatile izin çıktı

Almanya’da şu anda yaklaşık 4.5 milyon kişi, ikinci doz aşısını almış durumda. Aşı ve toplum sağlığı ile ilgili süreci yürüten Robert Koch Enstitüsü, “İkinci dozu almış kişilerin 15. günden sonra artık test ve karantina yükümlülüğüne gerek olmayacağını” belirten bir rapor hazırladı.

Bu da corona virüsü aşısı Almanlara, “aşı pasaportu ile” seyahat özgürlüğü getirdi.

TEST VE KARANTİNAYA SON

Aşılanmış kişilerin virüs bulaşma riskinin ikinci haftadan sonra artık daha düşük olduğunu belirleyen bu rapor Sağlık Bakanlığı’na sunuldu. Cumartesi günü öğleden sonra da Eyalet Sağlık Bakanlıkları’na iletildi. Rapor, aşılanmış kişilerin “test- karantina konseptinden çıkarılabileceğini” öngörüyor.

Bu raporu ülkenin popüler gazetelerinden Bild am Sonntag'a değerlendiren Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşılanmış kişilere, “Ellerindeki aşı pasaportu ile Akdeniz ve ülke içi seyahat” sözü verdi.

AŞI PASAPORTUNU GÖSTERECEKLER

Spahn, “Her iki doz aşısını olmuş kişiler, gelecekte otomatikman negatif test sonucu almış kişiler sayılacak. Şimdi bu bilgileri eyaletler ile birlikte yürürlüğe koyacağız” dedi.

Aşılanmış kişiler, ellerindeki aşı pasaportunu göstererek, Almanya'ya, Almanya dışı ülkelere veya AB üyesi ülkelere gidip gelebilecek.

Aynı şekilde, oteller ve alışveriş merkezleri ve işletmeler ile diğer “test mecburiyeti arayan” alan ve etkinlikler de, aşı pasaportuna sahip olanlara serbest olacak.

Aşılanmayanlar ise, özellikle risk bölgelerine giderken ve gelirken test yaptıracak ve yine karantina yükümlülüğe devam edecek. Yani aşılanmış olan Almanlar, Türkiye'ye “testsiz ve karantinasız” gidebilecek.

Ama Türkler aşı pasaportu olmadığı için Almanya'ya gidemeyecek.

AŞI PASAPORTUNDA NE VAR?

Aşı pasaportunda, Almanya ve AB'de onaylanmış aşılar yer alacak.

Bunlar; Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson. Türkiye'de kullanılan Çin aşısı ise henüz bu pasaportta yer almıyor. Türkiye'nin, Çin aşısı ile bir aşı pasaportu hazırlayıp bunu AB'ye kabul ettirmesi ya da AB Aşı Pasaportu sürecine katılması gerekiyor.

Henüz AB’ye başvurmayan Çinli aşı üreticisinin AB’den kullanım onayı alması halinde de AB Aşı Pasaportu’na dahil olabileceğiz.

Aksi halde, Türklere başta vize sıkıntısı olmak üzere, test ve karantina mecburiyeti devam edecek.

İlginizi Çekebilir Türk turiste müjde: Çin aşı pasaportuna giriyoruz

İlginizi Çekebilir Avrupa Birliği'nden aşı pasaportu için Türkiye'siz özel zirve