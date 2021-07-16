Avrupa selle mücadele ediyor: Ülkeler sulara gömüldü

Başta Almanya olmak üzere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre'nin bir bölümünü etkileyen, halen de devam eden yağışlar Avrupa'yı felç etti.

Yaşlı kıtanın ortası tamamen sulara batmış durumda. Seller şu ana kadar Almanya'da 80'i aşkın can aldı. Belçika'da 9 kişi öldü. Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre'de de ölümler var. Bir çok kişi, ilk su taşkınları olduğunda evlerinin bodrumunu temizlemek isteyenler gelen sellerle, bodrumların aniden dolmasıyla boğuldu.

1300 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR

ALMANYA: Almanya'da Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde 30, yine Türkler'in yoğun olduğu Rheinland Pfalz Eyaleti'nde şu ana kadar cesedi bulunabilen 50 kişinin ölümü resmen açıklandı. Bu eyletin Ahrweiler bölgesinde 1300 kişiye ulaşılamıyor. Bunların hiçbirinin cep telefonu da çalışmıyor. Evlerden sular çekildikçe ve bodrum katlarının suları boşaltıldıkça cesetler çıkıyor. Bu bölgelerde yağışların bugün de devam edeceği belirtiliyor.

HOLLANDA: Zaten deniz seviyesinin altında olan bu ülkede de bir çok yeri su bastı. Maastricht kentinde alarm verildi. 10 bin kişi evlerini terk edip güvenli bölgelere gitti. Belçika sınırına yakın bölgelerde, seller ve su taşkınları yaşanıyor. Ölü sayısı ile ilgili şu ana kadar bir bilgi yok.

BELÇİKA: Bir çok şehir tamamen sular altında. Almanya sınırındaki kentlerde şu ana kadar 9 kişi öldü. Aywaille, Liege ve Lüttich tehlike bölgesi. Sadece 9 kişinin cesedine ulaşıldı. Ölü sayısının artmasından korkuluyor. Maas'ta alarm verildi ve halkın güvenli bölgelere çekilmesi istendi.

İSVİÇRE: Ülkenin ortası ve kuzeyi sellerle, taşkınlarla boğuşuyor. Bir çok bölgede nehirler taştı. Lozan'da Pegel Nehri'nin taşmasına sadece 4 cm kaldı. Bu ülkede bir çok evi su bastı. Yağışlar azalarak devam ediyor. Maddi zarar çok büyük.