Avrupa’da AVM’ler boşalıyor

Avrupa'nın dev alışveriş zincirleri birer birer kapısına kilit vurmaya başladı. Corona salgını nedeniyle kapılarını açamayan ve her ay milyonlarca euro zarar eden dev markalar, artık lüks alışveriş merkezleri ve alışveriş caddelerinden çekilmeye başladı.

H&M: Tanınmış tekstil mağazaları, mağaza sayılarında radikal bir indirime gidecek. 2021'de dünya çapında 350 şube kapatılacak. Türkiye ve Almanya'da kaç mağazanın etkileneceği halen belirsiz olsa da, şimdilik sadece Almanya'da 800 işçi işini kaybedecek.

ZARA: Ünlü İspanyol markasının ana şirketi Inditex'te işler çok karışık. Dünya çapındaki 2800 mağazadan 1200'ü kapatılıyor. Almanya'da da kapanmalar başladı. Türkiye'de de kapanmalar olabilir. Grup, online alışverişten pay almak ve buna yönelik 150 yeni yer açmayı planlıyor.

PİMKİE: Fransız moda zinciri, eylül ayı sonunda iflas başvurusunda bulundu. Almanya'daki 75 mağazadan 40'ı kapanacak. Online ticarete ağırlık verilecek.

DOUGLAS: Ünlü parfümeri zinciri Almanya'daki 430 mağazasının yüzde 60'ını ve Avrupa'da 2400 şubenin 500'ünü kapatıyor. Gerekçe, mağaza alışverişi yerine artık online alışverişin yaygınlaşması.

DEPOT: Dekoratif malzemeler zinciri lüks mağaza, tasarruf programı başlatmak zorunda kaldı. Geçen yıl 25 mağaza kapatılmıştı, bu yıl 35 daha kapatılıyor.

KLIER: Almanya'nın en büyük kuaför zinciriydi. Corona nedeniyle iflasını verdi. İflas kararı Kasım 2020'de çıktı ve 1350 kuaför salonundan 450'si kapanıyor. Mart sonunda bir umut yeniden canlanma bekliyorlar.

MAREDO: Et lokantası. Arjantin biftekleriyle ünlü. Mart 2020'de iflasını istemişti. 35 restorandan 20'si kapandı. Çalışanların yarısı ayrıldı. Üç hafta önce ise yönetimden birkaç kişi dışında herkesin işine son verildi. Maredo, coronadan sonra da kapalı kalacağa benziyor. Yeni bir yatırımcı çıkmazsa, bu marka da bitecek.

PROMOD: Ünlü moda grubu Promod, geçen yıl yazın başında iflas başvurusunda bulundu. Ocak 2021'de Almanya'daki 32 mağazanın tamamının kapatılması kararlaştırıldı.

ESPRIT: Geçen yaz iflasını verdi ve dosyası açıldı. Almanya'daki her iki mağazadan biri kapanıyor. 50 mağaza kepenk indirdi ve 1100 çalışan işsiz kaldı.

RUNNERS POINT: Spor ve koşu ayakkabıları zinciri, geçen yıl mayıs ayında tüm mağazalarını kapattı. Son gelişmelerden sonra yeni bir plan da sunulamıyor.

GALERIA- KARSTADT- KAUFHOF: Geçen yıl kapanmanın eşiğine geldi. İflas davası son anda kapatıldı ama 40'tan fazla mağaza da kepenk indirdi. Yeni yapılanma ile Almanya'dan 460 milyon euro kredi geldi. Corona kapanması uzun sürerse, durum kötü ve en fazla paskalyaya kadar idare edilebilecek.