Bakan Akar, Erbil’de Barzani ile görüştü: Kürt kardeşlerimizle problemimiz yok

Bakan Akar ve Orgeneral Güler buradaki yoğun programlarına ilk olarak IKBY eski Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile görüşerek başladı. Bakan Akar ve Orgeneral Güler görüşmenin ardından Başbakanlığa geçerek IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

“SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZEBİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ”

Erbil'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Akar, “Hem Iraklı kardeşlerimiz hem bölge halkı hem de Türkiye için sorunlarımızı görüşme fırsatı bulacağız. Sorunları birlikte çözebileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Dün Bağdat'ta önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Akar; Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Mustafa Kazımi, Savunma Bakanı Cuma Anad Sadun El Cuburi ve İçişleri Bakanı Osman Ali Ferhud El Ganimi ile bir araya geldiklerini hatırlattı.

“GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK”

Görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini vurgulayan Akar, “Karşılıklı olarak genel ve bölge güvenliği konularında görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ÖNEMLİ BAŞARI ELDE EDECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM”

Irak'ta terör örgütü IŞİD'e karşı önemli başarıların elde edildiğini belirten Akar, “Diğer terör örgütleriyle de mücadele ederek onları da etkisiz hale getirerek çok önemli başarı elde edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

“PKK'NIN GERÇEK YÜZÜNÜ IRAK'TA BİRÇOK KESİM GÖRMEKTEDİR”

Terör örgütü PKK'nın uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı yapan eli kanlı uluslararası bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Bakan Akar, “PKK'nın gerçek yüzünü Irak'ta birçok kesim daha net bir şekilde görmektedir. PKK, bölge halkının da düşmanıdır. Bu terör örgütünün bölge halkını, Kürt kardeşlerimizi temsil etmediğini aksine onları mağdur ettiğini yıllardır vurguluyoruz” şeklinde konuştu.

“ARAMIZDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRMELİYİZ”

“PKK eşittir YPG” diyen, Türkiye'nin bütün mücadelesinin terör ve teröristle olduğunu belirten Akar, şu ifadeleri kullandı:

* Bizim Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz yok. Bütün mücadelemiz terör örgütüne ve teröristlere karşı.

* Aramızdaki iş birliğini daha da güçlendirmeli ve terör örgütü PKK karşısında beraberce kararlı bir şekilde durmalıyız.

* Irak'taki her kesimin Türkiye'nin dostluğunu kazanmanın kendilerine huzur ve refah getireceğini bilmesi gerekiyor.

* Amacımız birlik ve beraberlik içinde terör örgütü PKK sorununu ortadan kaldırıp sınır güvenliğimizi sağlamak ve komşularımızla huzur ve refah içinde yaşamaktır.

“FİKİRLERİMİZİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Bakan Akar ve Orgeneral Güler görüşmenin ardından Başbakanlığa geçerek IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Akar, “Gerçekleştirilen samimi görüşmelerle açık olarak fikirlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

“ORTAK KÜLTÜRÜMÜZ BİZE ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR YÜKLEMEKTEDİR”

İki gündür olumlu ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Akar, “Ortak kültürümüz, tarihimiz ve komşuluk ilişkilerimiz bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir” dedi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise Bakan Akar ve Orgeneral Güler'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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