Beklenen oldu: Türkiye’ye yaptırım sebebi olan S-400’ler Hindistan’da

Hindistan, ABD ile Türkiye arasında tansiyonu yükselten ve hatta krizi yaptırıma kadar götüren S-400'leri bugün teslim aldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uyguladığı S-400’ler yine uluslararası kamuoyunun gündeminde…

2017 yılında uygulanmayan başlayan CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) ile S-400 satın aldığı gerekçesiyle Türkiye’ye yaptırım uygulayan ABD’nin müttefiklerinden Hindistan’ın Rusya’dan aldığı hava savunma sistemi bugün Hindistan yönetimine ulaştı.



YIL SONUNDA HİNDİSTAN’DA OLACAK

Rusya’da üst düzey isimlerden biri olan Dmitry Shugayev, Rus haber ajanslarına konuştu. Interfax’ın yayınladığı ve uluslararası kamuoyunun da büyük ilgi gösterdiği açıklamada Shugayev, Rus yapımı S-400’lerin Hindistan’a ulaştığını açıkladı.

Shugayev, “İlk materyallere başlandı. İlk S-400 sistemleri bu yılın sonuna doğru Hindistan’da olacak” dedi.

Hindistan yönetimi, Çin’den olası bir tehdide karşı hava savunma sistemini 5.5 milyar dolara satın alma kararı almıştı. ABD’nin bölgedeki müttefiklerinden biri olan Hindistan’ın böyle bir adım atması, ABD’nin Orta Doğu ve Akdeniz’deki bir diğer müttefiki Türkiye’ye uygulanan yaptırımı akıllara getirdi.

“TÜRKİYE İLE ANLAŞMA SAĞLANMADI”

Türkiye’nin Rus yapımı S-400’leri satın almasından sonra Washington yönetimi Türkiye’ye yaptırım uygulamaya başlamıştı. Washington, ayrıca Türkiye’yi F-35 savaş jeti programından da çıkarmıştı.

Öte yandan Shugayev, F-35 programından çıkarılan Türkiye’ye gelişmiş bir savaş jeti geliştirme konusunda yardımcı olabileceklerini söyledi. Shugayev, “Henüz bu projede müzakere aşamasındayız. Henüz bir anlaşma sağlanmadı” dedi.

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