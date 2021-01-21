Biden yemin etti, Financial Times’ın Erdoğan yorumu dikkat çekti

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, kapsamlı bir analiz yayınladı… Gazetenin köşe yazarlarından David Gardner imzalı makalede, Biden’ın Orta Doğu politikaları ve öngörüler yer aldı.

Gardner’ın “Joe Biden, Orta Doğu’da terslik için çok büyük potansiyel bulacak” başlıklı makalesinde, “Göreve başlayan başkan, İsrail gibi geleneksel ABD müttefiklerinin yanı sıra düşmanlarıyla da sorunlarla karşılaşabilir. Biden, Amerika’nın bölgedeki geleneksel müttefikleriyle, düşmanlarıyla olandan çok daha büyük sorunlarla karşılaşabilir. İsrail’in yanı sıra liderleri Netanyahu gibi inatçı ve gaddar davranışları Trump tarafından korunan Suudi Arabistan ve Türkiye’ye karşı da terslik için potansiyel var” yorumunu yaptı.

“PRENS ŞOK YAŞADI”

İsrail’in Batı Şeria’daki genişlemesinin arkasında Trump olduğunu yazan Gardner, Biden’ın ekibinin aynı Obama döneminde olduğu gibi İsrail-ABD ilişkilerini soğuk tutacağını yazdı. ABD’nin Kudüs büyükelçiliğini kapatmayacağını buna karşılık Filistinliler için bir başkonsolosluk açılmasının gündemde olduğunu iddia etti.

Biden yönetiminin en büyük zorluğu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile yaşayacağını öngören Gardner, “Seçim kampanyası sırasında Biden, 75 yıllık ABD-Suudi Arabistan ortaklığını gözden geçirmekle tehdit etmişti. Prens Selman, Trump’ın mağlubiyetiyle şok olurken devleti yönetenler gibi hareket etmeye başlamıştı” ifadesini kullandı.

“CANA YAKIN YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR”

Türkiye ile ilgili de bir paragraf yazan Gardner, “Ve ayrıca Rusya’dan savunma sistemi alan istikrarsız bir NATO müttefiki, ABD’nin İran’a yaptırımlarını delen ve bölgede sert güç uygulayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da var. Bu siyaset Erdoğan’ın Neo-İslamcı tabanını güçlendirmek ve sağcıları kazanmak için kullanıldı. Fakat Ankara’yı önceden kestirilemeyen ve düşmanca gören ABD ve Avrupa, Türkiye’nin ast güç olarak görüldüğü geçmişteki yaklaşımının sona erdiğini anlamalı” yorumunu yaptı.

Gardner, “Şu an Türk siyasetçi Prens Selman ve Netanyahu gibi yeni ABD başkanına daha cana yakın yüzünü gösteriyor” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Biden göreve gelir gelmez Türkiye karşıtlığı başladı

İlginizi Çekebilir Daha göreve başlamadan Türkiye'ye çok sert ifadeler: Sözde stratejik partner