Bild: Erdoğan yanına almadı, AB liderini üçlü koltuğa oturttu

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dün üç saat süren görüşmesi olay oldu. Alman basınında “Görüşmede protokol krizi yaşandı, insan hakları uyarısı olmadı” manşetleri atıldı.

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild , görüşme öncesi alınan görüntüleri analiz etti ve büyük bir protokol hatası olduğunu öne sürdü.

Görüşme salonunda AB'yi temsilen AB bayrağı ve Türk bayrağı bulunurken, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bulunması gerekiyordu.

ALTIN VARAKLI KOLTUK VE KANEPE AYRIMI

Ancak Cumhurbaşkanı'nın yanındaki “altın varaklı” sandalyeye Başkan Ursula von der Leyen değil, Charles Michel oturtuldu.

Komisyon Başkanı Leyen ise yandaki, üçlü koltuğa oturtuldu. Bild, 1 dakika 3 saniyelik video ile bu olayı manşetine taşıdı. “Oturma düzeni uygulanmadı. Protokol kuralları delindi. Michel, Erdoğan'ın yanında yer alırken, von der Leyen karşıdaki kanepede oturtuldu. Bu oturma düzenine rağmen, Türkiye ile çeşitli konularda anlaşmaya varıldığı açıklandı” yorumunu yaptı.

Gazete ayrıca, Türkiye'ye insan hakları ihlalleri ile ilgili uyarıda bulunulmamasını da eleştirdi. Koltuk krizi ile ilgili rahatsızlığın AB tarafından Avrupa basınına iletildiği sanılıyor.

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