Çavuşoğlu’ndan kritik temas: Suudi Arabistan’a gidiyor

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, Ankara’nın Arap ülkeleri ile Katar arasındaki mücadelede Katar’ın yanında yer alması ve Suudi Arabistan veliaht prensine muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018 yılında İstanbul’daki konsolosluk binasında Suudi yetkililer tarafından öldürülmesi dolayısıyla bozulmuştu.

Reuters’a geçen hafta bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili ziyarette ikili ilişkilerin düzeltilmesi için yapılabileceklerin ele alınacağını belirtmişti. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu 10-11 Mayıs’taki ziyaret çerçevesinde Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile görüşecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular istişare edilecek.