Dominic Raab: Kıbrıs’ta rolümüzü tam oynayacağız

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıs'a resmi ziyarette bulundu. Raab, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenmesi planlanan garantör ülkelerin de katılacağı Kıbrıs konulu 5+1 gayrıresmi konferans öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) temaslarda bulundu.

Raab, resmi temasları kapsamında GKRY Lideri Nikos Anatasiadis ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya gelmesinin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Raab, Anastasiadis ve Hristodulidis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İngiltere’nin problem çözen bir ülke olduğunu belirterek, Kıbrıs'ın garantörlerinden biri ve BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olduklarını ifade etti.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN ROLÜ TAM ANLAMIYLA OYNAYACAĞIZ”

Raab, “Aynı zamanda, Kıbrıs’taki insanların uzun zamandır dostuyuz. Kıbrıs’taki bölünmelerin kalıcı olarak sona erdiğini görmek istiyoruz. Kıbrıs sorununun çözülmesine yardımcı olma konusunda üzerimize düşen rolü tam anlamıyla oynayacağız” dedi.

“ÇÖZÜMSÜZLÜK FAYDA SAĞLAMIYOR”

Bakan Raab, BM Genel Sektereri Antonio Guterres’in 5+1 konferans ile sunduğu fırsatı tüm tarafların değerlendirmesi gerektiğini kaydetti. Bir çözüme ulaşılmamasının kimseye fayda getirmeyeceğini ifade eden Raab, “Taraflara, esneklik ve uzlaşma gösterme isteği ile görüşmelere gelmeleri çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

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