Dünya, Omicron yüzünden kapanmaya başlıyor

Dünya genelindeki birçok ülke corona virüsünün yeni Omicron varyantının yayılmasını durdurmak için Noel tatili ve yılbaşından önce sosyal mesafe tedbirlerini yeniden uygulamaya başladı.

Sozcu.com.tr

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Yeni Zelanda, Omicron varyantına bağlı olarak uluslararası sınırını yeniden açma planını Şubat sonuna kadar erteledi. Yeni Zelanda daha önceki açıklamasında kendi vatandaşları ve Avustralya’daki yerleşikler için karantinasız seyahatlerin Ocak ortasında yapılmasına izin verileceğini, yabancı turistler içinse bunun Nisan’da başlayabileceğini duyurmuştu.

Omicron varyantına bağlı corona virüsü vakaları Avrupa, ABD ve Asya’da artmaya devam ediyor. Japonya’daki bir ABD askeri üssünde görülen vakaya bağlı olarak bölgede en az 180 vaka daha tespit edildi.

Omicron varyantı ABD’de çok hızlı bir şekilde baskın varyant haline geldi. ABD’de yetkililer Teksas’ta aşısı olmayan bir kişinin yeni varyant nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek Omicron kaynaklı ilk ölümü açıkladı.



Güney Kore, Hollanda, Almanya ve İrlanda Omicron varyantının yayılmasını durdurmak için yakın zamanda kısmi ya da tam tecrit uygulamalarını veya diğer sosyal mesafe tedbirlerini tekrar yürürlüğe koydular.

Londra’da hastaneye kaldırılan kişi sayısında keskin bir artış yaşanırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson dünkü açıklamasında durumun “son derece zor” olduğunu ifade etmişti.

İngiliz hükümetinin kapalı alanlarda bir araya gelmeyi ve turizmi kısıtlayıp kısıtlamayacağına dair söylentiler konusunda Johnson, “Her türlü şeye bakıyoruz… Hiç bir şeyi göz ardı etmeyeceğiz” dedi.

İsrail, Omicron varyantının yayılmasını engellemek için kendi vatandaşlarının özel izin olmadan İsrail’den ABD’ye seyahat etmelerini yasakladığını açıklamıştı. İsrail’in kırmızı listeye aldığı ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

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