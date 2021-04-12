Ege’de varlığını artıran ABD’den Yunanistan’a büyük kıyak

Son dönemde Ege’de varlığını ve etkisini artırma çabası içerisinde olan ABD’nin Yunanistan’a çok sayıda askeri araç hibe edeceği ortaya çıktı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ından (GES) bir heyetin hibe anlaşmasını onaylamak üzere Haziran ayının ilk haftası ABD'ye gitmeye hazırlandığı açıklandı.

Yunanistan’ın önde gelen yayın organlarından www.newpost.gr isimli haber sitesinin bugün okuyucularına duyurduğu haberde, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetlerinden oluşacak olan bilirkişi heyetinin M1117'nin kapsamlı bir incelemesini ve seçimini yapmak için ABD'ye gideceği belirtildi.



ABD KONGRESİ KARARI ONAYLADI

ABD Kongresi'nin 1200 adet M1117 tekerlekli zırhlı personel taşıyıcıyı oldukça düşük bir fiyata Yunan Silahlı Kuvvetlerine satışını onayladığı belirtildi.

Toplamda 1200 adet alınacak araçlardan 900 adeti operasyonel olarak kullanılacak diğer 300 adedi ise yedek parça olarak değerlendirilecek.

Araçların üzerinde silah ve haberleşme cihazları bulunmuyor.

BATI TRAKYA VE EGE'DEKİ ADALARDA GÖREV YAPACAKLAR

M1117 tipi tekerlekli zırhlı personel taşıyıcıyı araçların tamamının Batı Trakya bölgesindeki 4. Kolordu'ya bağlı askeri birliklerde ve Kuzey Ege ve Oniki adalarda görev yapacağı belirtildi.

Tekerlekli askeri araçların bir tanesinin maliyeti başlangıçta 83.700 $ (yaklaşık 684 bin TL) olarak tahmin edildiği ancak Yunanistan Genelkurmay Başaknlığı yetkililerinin Amerikalılar üzerindeki oluşturdukları baskı ve sıkı pazarlıklardan sonra, programın EDA'ya (Excess Defence Articles) dahil edilmesine ve zırhlı araçların Yunanistan'a hibe olarak verilmesine karar verildiği açıklandı.

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, sadece depolardan araç seçimini, araçların bakım kontrolünü ve ABD'den Yunanistan'a gemi ile nakliye masrafları karşılayacak.



ÜZERLERİNE TANK SAVAR SİLAHLAR MONTE EDİLECEK

ABD ordusu bu araçları kullanırken, üzerinde 0,50 inçlik ağır bir M2HB Browning makineli tüfek ve ikinci bir 7.62 mm M240H makineli tüfek bulunuyordu.

Aynı zamanda 40 mm kalibreye sahip bir MK19 bombası fırlatıcı sistemi mevcuttu.

Yunanistan’ın bu araçlardan birçoğunun üzerine tanksavar silahlar monte etmek için hazırlıklara başladığı belirtildi.

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