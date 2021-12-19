Endişe büyüyor: Rusya, Noel arifesinde Ukrayna’yı işgal edecek

İngiliz yetkililer Rusya'nın Ukrayna'yı Noel arifesinde işgal edebileceğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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İngiliz basını, Moskova yönetiminin bir süredir gerilimin yüksek olduğu Ukrayna-Rusya hattında yeni bir hamle hazırlığı içerisinde olduğunu öne sürdü.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Star’da yer alan haberde, İngiliz istihbarat kaynaklarının İngiltere Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’na haber verdiği ve Rusya’nın çok yakında Ukrayna’yı işgal etmeye başlayabileceğini söylediği aktarıldı.

Kaynaklara göre, istihbarat birimleri Rusya’nın Ukrayna’yı Noel arifesinde işgal etmesinin “çok büyük bir olasılık” olduğunu duyururken böyle bir senaryonun Sovyet Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesinden tam 42 yıl sonra olacağı da belirtildi.

İngiliz Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, İngilizler, “Rusya, Ukrayna’ya saldırırsa İngiltere, NATO ya da ABD doğrudan askeri müdahale edemez. En olası senaryo diplomatik ve ekonomik yaptırımlardır” yorumunu yaptı.

Öte yandan son dönemde sınıra asker, tank, helikopter ve uçaksavar gibi birçok unsurlarını yığan Rusya daha önce buna benzer iddiaları yalanlamıştı.

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