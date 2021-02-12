Firari Galip Öztürk’ü Batum’da İngilizler buldu: 100 çocuk istiyormuş

Metro turizmin hakkında müebbet hapis cezası kararı bulunan firari sahibi Galip Öztürk’ün Gürcistan’daki hayatı ortaya çıktı. İngiliz The Sun gazetesi, Galip Öztürk ve 23 yaşındaki Rus eşi Christina Öztürk’ü mercek altına aldı.

Çiftin taşıyıcı anneyle 10 biyolojik çocuğu olduğunu yazan gazete, aileyi daha da genişletmek istediğini aktardı.

Christina’nın bir çocuk bağımlısı olduğunu belirten The Sun, taşıyıcı anne yöntemiyle 100 çocuk sahibi olmayı hedeflediğini vurguladı. Gürcistan’da taşıyıcı anneliğin serbest olduğu aktarılan haberde, bir çocuğun dünyaya gelmesi için yaklaşık 8 bin sterlin (77 bin TL) ücret ödendiği anlatıldı.

Çocukları bağımlılık derecesinde sevdiğini söyleyen Christina, “Şu anda Olivia’nın gelişiyle 10 çocuğumuz var. Kızım Vika’yı altı yıl önce doğurdum. Geri kalan çocuklar genetik olarak ben ve eşimin ancak taşıyıcı anne yöntemini tercih ettik” dedi.

Sosyal medya paylaşımlarında 105 çocuk rakamını verdiğini ancak bunun rastgele bir rakam olduğunu ifade eden Christina, “En sonunda kaç çocuğumuz olacak bilmiyorum ama 10’da durmayı planlamıyoruz. Henüz rakamı konuşmak için hazır değiliz. Her şeyin bir zamanı var” diye konuştu.

Çiftin Batum’da yaşadığını yazan gazete, Moskova doğumlu Christina’nın kızıyla tatil için geldiği Batum’da Galip Öztürk’le tanıştığını ve evlendikten sonra buraya yerleştiklerini okuyucularına duyurdu.