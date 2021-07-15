İkinci Dünya Savaşı’ndan beri Almanya’da bir ilk

Eifel’de 6 ev çöktü, 30 kişi kayboldu, ikisi itfaiyeci, biri polis üç kişi boğularak öldü. 25 ev daha çökme tehlikesi yaşıyor. Hagen kenti tamamen sular altında ve Wuppertal’da alarm verildi.

Kentte, II. Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez sirenler öttü. Gece yarısı alarm verildi ve sel geliyor, su baskınları olabilir uyarıları yapıldı. Hava saldırısı alarmlarına benzeyen saldırılar, bütün gece Wuppertal’ı inletti. Radervormwald’da da baraj patlaması ya da taşkını nedeniyle bazı yerler boşaltıldı.

Su basan yaşlılar yurtları, ilticacı yurtları ve bir çok ev boşaltıldı. Bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve yağışlar bugün de sürecek. Binlerce evi su bastı. Küresel ısınma nedeniyle, yağışlı hava bloğunun Almanya’yı geçip doğuya geçemediği ve ülke üzerinde asılı kaldığı belirtiliyor.