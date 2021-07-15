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İkinci Dünya Savaşı’ndan beri Almanya’da bir ilk

Almanya'yı üç gündür terk etmeyen aşırı yağışlar sonucu metkareye 200 litreden fazla yağış düştü. Kuzey Ren Vestfalya, Baden Württemberg, Rheinland Pfalz, Yukarı Plalz bölgesinin yanı sıra İsviçre ve Doğu Belçika yağışlardan yoğun etkileniyor.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 10:46, 15/07/2021
HaberlerDünya
İkinci Dünya Savaşı’ndan beri Almanya’da bir ilk

Eifel’de 6 ev çöktü, 30 kişi kayboldu, ikisi itfaiyeci, biri polis üç kişi boğularak öldü. 25 ev daha çökme tehlikesi yaşıyor. Hagen kenti tamamen sular altında ve Wuppertal’da alarm verildi.

Kentte, II. Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez sirenler öttü. Gece yarısı alarm verildi ve sel geliyor, su baskınları olabilir uyarıları yapıldı. Hava saldırısı alarmlarına benzeyen saldırılar, bütün gece Wuppertal’ı inletti. Radervormwald’da da baraj patlaması ya da taşkını nedeniyle bazı yerler boşaltıldı.

Su basan yaşlılar yurtları, ilticacı yurtları ve bir çok ev boşaltıldı. Bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve yağışlar bugün de sürecek. Binlerce evi su bastı. Küresel ısınma nedeniyle, yağışlı hava bloğunun Almanya’yı geçip doğuya geçemediği ve ülke üzerinde asılı kaldığı belirtiliyor.

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Almanya Belçika Dünya İsviçre küresel ısınma Polis sokağa çıkma yasağı