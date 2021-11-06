İngilizler için en iyi tatil noktası Türkiye seçildi: Nedeni ise ekonomik

İngiltere'de döviz kuru hareketleri incelenerek hazırlanan 'Holiday Money Index 2021' raporu yayımlandı. Buna göre, İngilizler için en ekonomik ülke Türkiye oldu. Sıralamada, Türkiye'nin Jamaika, Mauritius ve Kenya gibi ülkelerin üstünde yer alması dikkat çekti.

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İngiliz tatilciler, kırmızı listenin kaldırılmasıyla yurtdışı seyahatlerine ağırlık verirken, bir numaralı tatil destinasyonları da Türkiye olmuştu.

İngiltere’de ‘Post Office Travel Money’ tarafından hazırlanan ‘Holiday Money Index 2021’ raporunu açıkladı. Döviz kuru hareketlerini ve döviz satışlarını ölçerek hazırlanan rapora göre, İngilizler için en ekonomik tatilin adresi Türkiye oldu.

Raporda, sterlinin Türk lirası karşısında yaklaşık yüzde 73’lük bir değer kazandığına dikkat çekilirken, Türkiye’nin ekonomik avantajlar sebebiyle en çok tercih edilen ülke olması bekleniyor.

Döviz kuru hareketleri baz alınarak hazırlanan raporda, Jamaika, ikinci sırada yer aldı. Jamaika parasının sterlin karşısında yüzde 34 oranında bir değer kaybı yaşadığı hatırlatıldı. Doğu Afrika’daki Mauritius üçüncü sırada yer alırken, ülkenin para biriminin sterlin karşısında yüzde 29’luk bir değer kaybı yaşadığı ifade edildi. Yine bir Afrika ülkesi olan Kenya da dördüncü sırada yer aldı.

Ortalama maliyetler alınarak , ‘Post Office Travel Money’ tarafından hazırlanan raporda, Avrupa’daki en uygun fiyatlı tatil adresi olarak Türkiye işaret edildi. ‘Dört kişilik bir ailenin en hesaplı tatil yapabileceği 10 yer’ sıralamasında Marmaris’e ilk sırada yer verildi. Post Office Travel Money yöneticisi Nick Boden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘Sterlin’in gücü gerçek bir ikramiyedir, ancak tek tek ülkelerde yaşamanın maliyetini de dikkate almak önemlidir.’ ifadelerinde bulundu.

Daha önce de Türkiye’nin kırmızı listeden kaldırılmasıyla, İngiltere merkezli turizm operatörü Jet2.com'un CEO'su Steve Heapy, Türkiye’ye yapılan rezervasyonlarda yüzde 1000’den fazla artış olduğunu açıklamıştı.

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