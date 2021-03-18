İngiltere’den tartışma yaratacak göçmen planı: Türkiye’ye yollayalım

Zorlu bir Brexit sürecinin ardından Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılan İngiltere, bir yandan corona virüsünün yıkıcı etkisiyle mücadele ederken, diğer yandan yasa dışı göçmen sorunu ülkenin gündeminde.

İngiliz basını, İçişleri Bakanı Priti Patel’in göçmenlerle ilgili yeni bir plan hazırlığında olduğunu öne sürdü. Patel’in Manş Denizi’ni geçerek ülkeye gelen göçmenlerin önüne geçmek istediğini yazan Daily Mail, bunun için ‘geri gönderme’ formülünün değerlendirildiğini aktardı.

Bu noktada öne çıkan iki seçenek var. İlk seçenek göçmenlerin İngiltere’ye gelmek için yola çıktığı ülkeye geri gönderilmesi, ikinci seçenek ise anlaşma neticesinde üçüncü bir ülkeye gönderilmesi. İngiliz basını, ikinci seçenek için Türkiye’nin adının öne çıktığını iddia etti.

‘ENGELLEYECEK BİR YASA YOK’



Bakanlığa yakın kaynaklar isim vermeden yaptıkları açıklamada, Türkiye’nin halihazırda AB ile göçmenler konusunda anlaşmasının bulunduğunu, milyonlarca insanın ödenen fonlar sayesinde ülkede yaşamlarını sürdürdüklerini belirtti. İngiltere’nin de benzer bir formülle göçmenleri Türkiye’ye göndermeye sıcak baktığı vurgulandı.

The Times’a konuşan bir başka kaynak ise, “Göçmenlerin üçüncü bir ülkeye gönderilmesini engelleyecek herhangi bir yasa bulunmuyor. Ancak bu konuda davalar açılacaktır. Göçmenler üçüncü bir ülkeye gönderilmeyi istemeyecek ve avukatlar da bunu engellemek için elinden geleni yapacaktır” dedi.

‘İNSANLIK DIŞI BİR YÖNTEM’



Para karşılığı göçmenlerin AB dışındaki ülkelere gönderilmesi yöntemini yorumlayan Mülteci Konseyi Başkanı Enver Solomon, “Bu insanlık dışı yöntem, savaştan ve terörden kaçarak birçoğu Ulusal Sağlık Sistemimiz için doktor ve hemşire olarak çalışanları koruyan onurlu geleneğimize zarar verir” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de geçtiğimiz yıl ülkeye giren yasa dışı göçmenlerin sayısında rekor seviye görülmüştü. 8 bin 420 göçmen Manş Denizi’ni aşarak İngiltere’ye ulaşırken, bu yıl tespit edilen rakam ise 800’den fazla.