İngiltere’nin atığını Çin bile almıyor: Yasa dışı yollarla Türkiye’ye geliyor

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Greenpeace’in araştırması İngiltere’de gündem oldu… Greenpeace, İngiliz hükümetinin “geri dönüştürmek” üzere plastik atıkları Türkiye’ye yolladığını ortaya çıkardı.

“ALTYAPISI OLMAYAN ÜLKELERE GİDİYOR”

Yapılan araştırmada geri dönüştürülmesi gereken bu atıkların gömüldüğünü, yakıldığını ya da denizlere atıldığını tespit eden Greenpeace, “İngiliz hükümetinin yarısından fazlasının başka ülkelere gönderilerek geri dönüştürüldüğünü duyurduğu atıklar genelde bu işlemi yapacak altyapısı olmayan ülkelere gönderiliyor. İngiltere günde ortama 1.8 milyon kilogram atık ihraç etti” yorumunu yaptı.

Bir dönem Çin’in bu atıklar konusundaki en ilgili ülke olduğuna dikkat çeken İngiliz basını, “2017’de Çin plastik atık almayı yasakladı. Türkiye, İngiliz plastik atıklarının ana alıcısı oldu. Greenpeace’in Türkiyer’deki araştırmacıları geri dönüştürülmek yerine bu plastiklerin toplandığını, yakıldığını, denize ya da nehirlere atıldığını ortaya çıkardı” ifadesine yer verdi.

Greenpeace’in Mart ayında yayınladığı ve detaylarını bugün paylaştığı raporda, Tesco, Asda, Co-op, Aldi, Lidl ve Marks & Spencer gibi markaların ürünlerin ve atıklarının Türkiye’ye gönderildiğini ve burada yakıldığını belirtildi.

İngiliz Daily Mail’e konuşan Greenpeace Birleşik Krallık’tan Nina Schrank, “Ülkemizdeki süpermarketlerde satılan ürünlerin plastiklerinin ve ambalajlarının 3.000 kilometre uzakta, Türkiye’de yol kenarında yakılıyor olması rahatsız edici. Plastik atıklarımızı başka ülkelere göndermemeliyiz. Sorun aşırı üretim. İngiltere, ABD’den sonra kişi başına oranla en yüksek plastik atık oranına sahip ülke” dedi.

ÇÖPTE PAKET ARADILAR

İngiliz basını, ülkedeki plastik atığının neredeyse yarısının Türkiye’ye ulaştığını aktarırken, Türkiye’nin geri dönüşüm konusunda yeterli altyapıya sahip olmadığını yazdı.

Daily Mail, “Genelde çöpler yol kenarında bırakılıyor ya da yakılıyor. Birleşik Krallık’tan plastik atık almak yasa dışı. Fakat Greenpeace, gazlı içecek kutuları, atıştırmalık paketleri ve şekerleme kutuları buldu. Bunlar geri dönüştürülmek yerine parçalanmış veya yakılmıştı” ifadesini kullandı.

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