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İspanya’da corona önlemlerini hiçe sayan oyun

İspanya'da bir grup genç, corona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen sokakta oyunlar oynayarak hem kendi hem de çevredekilerin sağlığını tehlikeye attı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 01:10, 06/03/2021
HaberlerDünya
İspanya’da corona önlemlerini hiçe sayan oyun

İspanya’nın başkenti Madrid’de corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen bir grup gencin sokakta oynadığı oyun sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Madrid’in Centro semtinde turistlerin uğrak yeri olan Espoz y Mina Caddesi’nde bir grup genç vatandaş sokağa çıkma yasağını ve Covid-19’a karşı alınan önlemleri hiçe sayarak sokak ortasında eğlence ve oyunlar düzenledi.

Madrid’in merkezinde yerde arka arkaya oturarak bağıran ve tezahüratlar eden yaklaşık 15 kişilik grup, sosyal mesafe kurallarına uymadan ve maske takmadan salgına kendilerince meydan okudu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde fiziksel temasın yoğunlaşması dikkat çekerken görüntülerde, grubun bir polis arabasının geçtiği sırada nasıl dağıldığı da kayda geçti.

Aynı zamanda gençlerden birinin, polis aracına bir cisim fırlattığı da görüntüde yer aldı. Görüntüyü kaydeden şahıs ise sosyal medya hesabında, “Ne kadar utanç verici bir şehir” ifadelerini kullandı.

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