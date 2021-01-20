Joe Biden’ın Dışişleri Bakanı Blinken’den ‘Türkiye’ye yaptırım’ açıklaması

Bugün yemin ederek göreve başlayacak olan ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın Dışişleri Bakanı olacak olan Antony Blinken, Türkiye’yle ilgili açıklama yaptı.

Reuters’ta yer alan habere göre Blinken, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin bir NATO müttefiki olarak Rus Hava Savunma Sistemleri alması kabul edilemez” dedi.

Blinken ayrıca Türkiye’ye yönelik yaptırımların gözden geçirileceğini ve daha fazla yaptırımın gerekip gerekmediğine bakacaklarını söyledi.

GEÇEN AY YAPTIRIM KARARI ALINMIŞTI

Geçtiğimiz ay ABD, Rusya’dan S-400 sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye’ye CAATSA yasası kapsamında yaptırım uygulamıştı. Açıklanan yaptırımlar kurum olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile SSB Başkanı İsmet Demir ve üç üst düzey SSB yetkilisine yönelik yapılmıştı. SSB’ye ABD ile tüm ihracat izinleri, yetkilendirmeleri, kredileri yasaklanmış, listeye alınan SSB yetkililerinin de ABD’deki mal varlıkları dondurularak vize kısıtlamaları getirilmişti.

BIDEN’IN EN GÜVENDİĞİ İSİMLERDEN BİRİ

ABD Başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı'nda ikinci adam konumunda olan ve aynı zamanda Obama yönetiminde ulusal güvenlikten sorumlu danışman yardımcısı olarak görev alan Blinken, Biden'ın en güvendiği isimlerden biri.

Obama döneminde ABD'nin yabancı ülkelerdeki askerlerinin sınırlandırılması üzerinde çalışan Blinken, geçen yıl Trump'ın Suriye'deki askerlerini çekme kararı ile ilgili konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuktan sonra Trump'ın bölgeden askerlerini çekme kararının “Amerika'nın güvenilirliğini zedelediğini” söyleyen Blinken, bu hamlenin PKK'nın uzantısı olan ve ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'ne zarar verdiğini söylemişti.

ERDOĞAN’I ELEŞTİRMİŞTİ

Blinken en son 27 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti. Kıbrıs'a giderek temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bölgede iki devletli çözüm açıklamasını, Blinken Twitter'dan eleştirmişti.

Blinken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tatar'ın iki devletli Kıbrıs çözümü açıklamasını üzülerek izliyoruz. Joe Biden uzun bir süredir barış ve huzurun olduğu çift bölgeli ve iki toplumlu bir federasyonu desteklediğini söylüyor” ifadesini kullanmıştı.

Blinken Temmuz ayında katıldığı bir röportajda, Biden'ın seçilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha doğrudan bir şekilde konuşacağını dile getirmişti. Blinken, “Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçmişe dayanan bir ilişkisi var ve Biden'ın Erdoğan'la karşılarındaki zorlukları birlikte çözmek için yoğun bir görüşmeye girecektir” demişti.

O görüşmede Blinken, “Türkiye ile daha verimli ve pozitif bir ilişki kurma yolunu bulmak istiyoruz. Çok ciddi sorunlar ve farklılıklarımız olduğu bariz fakat birlikte çalışmanın etkisinin olacağı konular da var, Suriye mesela bunlardan biri” ifadesini kullanmıştı.

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