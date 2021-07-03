Kanada’da sıcaklar kavuruyor: Ölü sayısı 719’a yükseldi

Kanada’nın batısında etkisini sürdüren sıcak hava dalgası can kaybını artırıyor. British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe yaptığı açıklamada, 25 Haziran-1 Temmuz arasında aşırı sıcaklardan toplam 719 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Lapointe, “Bu sayı başlangıç niteliğindedir ve bildirilen ek ölümler sistemimize girildiğinde artabilir. 7 gün boyunca kaydedilen 719 ölüm, normalde bir hafta boyunca beklenen ölüm vakalarından 3 kat daha fazla” ifadelerini kullandı.

Halkı kütüphaneler, alışveriş merkezleri ve soğutma merkezleri de dahil olmak üzere daha serin ortamları ziyaret etmeye çağıran Lapointe, “Geçtiğimiz hafta yaşanan ölümlerin çoğu, minimum havalandırmaya sahip özel konutlarda yalnız yaşayan yaşlı bireyler arasında görüldü” dedi.

YANGIN LYTTON’U HARİTADAN SİLDİ

British Columbia eyaletine bağlı Lytton bölgesinde ise 30 Haziran’da ormanlık alanda çıkan yangın, bölgenin tamamına yayıldı. Federal hükümet, yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba gösteren yerel yetkililere yardım amacıyla askeri uçak gönderileceğini duyurdu. Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan, hükümetin yangınları söndürmek ve risk altındaki insanlara ulaşmak için askeri helikopterler ve personel de dahil olmak üzere yardım sağlayacağını belirtti.

Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair, hava koşullarının ve orman yangınlarının eyalet üzerinde “yıkıcı” ve “benzeri görülmemiş” bir etkiye yol açtığı vurguladı. Lytton’da Çarşamba gecesi alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesiyle bölge sakinleri tahliye edilirken, evler de alevlere teslim oldu. British Columbia Orman Yangını Teşkilatı ise eyalet genelinde toplam 136 noktada devam eden yangınların birçok yolun her iki yönde de trafiğin kapanmasına neden olduğu belirtti.

Lytton, bu hafta ülkede kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu üç kez kırmış, bölgede hava sıcaklığı salı günü 49.6 santigrat dereceye ulaşmıştı.