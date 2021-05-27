MSB duyurdu: Türk ve Yunan heyetleri görüştü

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan bakanlık heyetlerinin görüştüğünü duyurdu.

“MÜTEAKİP TOPLANTI ANKARA’DA”

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edildi.

* Toplantıda, Güven Artırıcı Önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındı.

* Müteakip toplantının Ankara’da icra edilmesi planlanmaktadır.

SINIR HEYETLERİ EDİRNE’DE BİR ARAYA GELDİ

Edirne’de 2 gün sürecek toplantılara Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Hudut Dairesi Başkanı Hakan Özdemir, Yunanistan heyetine ise Dışişleri Bakanlığı, Havacılık Dairesi Başkanı Athanasios Leousıs başkanlık etti.

Toplantılarda, Türkiye-Yunanistan kara hududuna ilişkin konularda tarafların görüş, beklenti ve hedefleri ele alındı.

Toplantılarda, ikili ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki iradeye vurgu yapıldı. DHA