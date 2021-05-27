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MSB duyurdu: Türk ve Yunan heyetleri görüştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Yunan bakanlık heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın video konferans yöntemiyle yapıldığını ve önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındığını açıkladı.

Güncellenme: 18:47, 27/05/2021
HaberlerDünya
MSB duyurdu: Türk ve Yunan heyetleri görüştü

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan bakanlık heyetlerinin görüştüğünü duyurdu.

“MÜTEAKİP TOPLANTI ANKARA’DA”

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edildi.

* Toplantıda, Güven Artırıcı Önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındı.

* Müteakip toplantının Ankara’da icra edilmesi planlanmaktadır.

SINIR HEYETLERİ EDİRNE’DE BİR ARAYA GELDİ

Edirne’de 2 gün sürecek toplantılara Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Hudut Dairesi Başkanı Hakan Özdemir, Yunanistan heyetine ise Dışişleri Bakanlığı, Havacılık Dairesi Başkanı Athanasios Leousıs başkanlık etti.

Toplantılarda, Türkiye-Yunanistan kara hududuna ilişkin konularda tarafların görüş, beklenti ve hedefleri ele alındı.

Toplantılarda, ikili ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki iradeye vurgu yapıldı. DHA

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