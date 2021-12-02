Omicron mutasyonu Hindistan’a sıçradı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Karnataka eyaletinde 2 kişide Covid-19’un Omciron mutasyonunun tespit edildiğini aktardı.

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Covid-19'un Güney Afrika'da keşfedilen Omciron mutasyonu yayılmaya devam ediyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karnataka eyaletinde 66 ve 46 yaşlarında 2 erkek hastada Covid-19'un Omciron mutasyonunun tespit edildiği ifade edilerek, söz konusu hastaların hafif semptomları olduğu belirtildi.

Karnataka Eyaleti Sağlık Bakanı Sudhakar K. basına verdiği demeçte, hastalardan birinin Güney Afrika vatandaşı olduğunu ve Hindistan'da 1 hafta geçirmesinin ardından ülkeyi geçtiğimiz cumartesi terk ettiğini belirterek, söz konusu hastanın ülkeden ayrılmadan önce yapılan Covid-19 test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Bakan, söz konusu hasta ile temaslı olan 250’den fazla kişiye test yapıldığını ve tüm sonuçların negatif çıktığını ifade etti.

Sağlık Bakanı, diğer hastanın ise Hintli bir doktor olduğunu ve yakın zamanda seyahat geçmişi olmadığını aktararak, iki hastanın da aşıların tam olduğunu belirtti.

Bakan ayrıca, doktorun 23 Kasım'da kendisini izole ettiğini ve doktorla temaslı olan 5 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıklayarak, temaslı kişilerden alınan örneklerin Omicron mutasyonuna karşı incelendiğini aktardı.

Hindistan'da 18 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 84'ü Covid-19'a karşı en az bir doz aşılanırken, 18 yaş altındakiler henüz aşılanmadı.

Hindistan'da salgının başından bu yana 34 milyon 606 bin 541 kişide Covid-19 tespit edilirken, 469 bin 724 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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