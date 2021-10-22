Reza Zarrab, Aaron Goldsmith olarak ortaya çıktı

Reza Zarrab’ın yeni hayatı yıllar sonra ortaya çıktı... ABD’de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab Aaron Goldsmith adını almış ve bir binicilik merkezi kurmuş.

Sozcu.com.tr

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22 Mart 2016'da kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklanan ardından yaptığı anlaşmayla serbest kalan Reza Zarrab ortaya çıktı.

Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen Tr724 adlı internet sitesi Reza Zarrab’ın adını ve yeni işini duyurdu.

Türkiye’de hakkında açılmış çeşitli FETÖ davaları nedeniyle firari durumda bulunan Adem Yavuz Arslan imzalı habere göre, ABD’nin Florida eyaletinde Next Level Performance Center isimi bir şirket kuran Reza Zarrab, kimliğini değiştirdi ve Aaron Goldsmith ismini aldı.

SÖZCÜ’nün yaptığı incelemeye göre, PS Dressage isimli binicilik ve at yetiştiriciliği üzerine internet haber sitesi 5 Şubat 2021 tarihinde kurulan Next Level Performance'ı tanıtan bir haber hazırladı.

Florida'nın güneyinde inşa edilen ve bu yılın başlarında kurulan at binicilik merkezinin tanıtımının yapıldığı haberde, eski bir eğitimci olan Madeleine Bendfeldt'in açıklamaları dikkat çekiyor. Bendfelt, “İki ay önce Almanya'da Sonata ile birlikte çalışmak için Aaron Goldsmith'in yanına geldim. Carolina Roffman'ın çabalarından dolayı çok minnetarım” dedi.

SONRAKİ SEVİYEYE TAŞIYACAKMIŞ

Haberde, “Next Level Performance Center, yeni ve inovatif bir eğitim merkezi. Soutwest Ranches ve Wellington'da bulunuyor. Belirli sayıda biniciye hizmet veren butik bir ortam yaratan yerin tasarımı çok üstün. Buranın yaratıcısı ve sahibi Aaron Goldsmith, binicilere ‘biniciliği sonraki seviyeye taşımak için’ gerekli malzemeleri ve ortamı sağlamayı hedeflediklerini söyledi” ifadesi kullanılıyor.

ZARRAB: 20 YILDIR SEKTÖRÜN İÇİNDEYİM

Goldsmith adını alan Zarrab, “Neredeyse 20 yıldır bu sektörün içindeyim ve genelde sıçrama üzerine çalışıyordum ve şimdi at terbiyesi konusuna da eğilmeye başladık. Tanrıya şükür arkamda çok iyi bir ekip var” dedi.

Zarrab, “Sonata'yı ilk gördüğümde bu atın harika olduğunu hissetmiştim. Onun yetiştiricisi Maryanna Haymon'a minnteratım. Elbette Caroline Roffman da onu geliştirerek harika bir iş çıkardı. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim” ifadesini kullandı. Sonata isimli atın çok özel olduğunu dile getiren Zarrab, gelecek yıl bu atı yarıştıracağını da aktardı.