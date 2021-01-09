Son 50 yıldır böylesini yaşamadılar! 4 kişi öldü, uçak ve tren seferleri iptal edildi

İspanya’da dün öğleden sonra başlayan ve bugün şiddetini arttıran Filomena kar fırtınası hayatı felç etti.

Fırtına ve kara teslim olan ülkede güneydeki Malaga kentinde bulunan bir nehrin sularının yükselmesiyle aracının içinde mahsur kalan kadın boğularak hayatını kaybetti. Calatayud kentinde ise sokakta yaşayan bir adam donarak yaşamını yitirdi.

UÇUŞLAR DURDU

Fırtına ayrıca, dün gece başkent Madrid'deki Barajas Havalimanı’ndaki uçuşların durmasına neden oldu. Havalimanının bugün kapalı olacağı duyuruldu.

Fırtına, başkentteki hava trafiğini felç etmenin yanı sıra demiryolu ağını da etkiledi. Ayrıca farklı noktalarda trafik kazası meydana geldi. Otobüs hatları kesintiye uğrarken, Askeri Acil Durum Birimi (UME), yollarda mahsur kalan onlarca aracı kurtardı.

SON 50 YILIN EN YOĞUN KARI

Metereoloji Servisi (Aemet), 1971’den beri Madrid’deki en yoğun kar yağışı olduğunu belirtti. Aemet, yoğun kar yağışı nedeniyle Madrid ve diğer dört bölgede kırmızı alarm verildiğini aktardı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Seyahat etmekten kaçınalım ve acil servislerin talimatlarını takip edelim. Filomena fırtınası karşısında son derece dikkatli olalım” ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 4’E ÇIKTI

Yetkililer, kar fırtınasında ölenlerin sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. Kurtarma hizmetleri ise araçlarında mahsur kalan bin 500 kişinin kurtarıldığını aktardı.

İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, vatandaşlara ciddi bir neden olmadıkça seyahat etmemeleri için çağrıda bulunarak, “Son 50 yılın en şiddetli fırtınası ile karşı karşıyayız” dedi.

Kral Felipe VI ve Kraliçe Letizia do sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları ortak açıklamada, “Kraliyet ailesi, fırtınanın kurbanları için üzüntülerini dile getirmek ve buzlanma riskine karşı son derece dikkatli olunması konusunda uyarmak istiyor” dedi. İHA

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