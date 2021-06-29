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Son görüntüsü korkuttu… Kim Jong-un resmen eridi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un son görüntüleri sağlık sorunları olduğuna dair endişe yarattı. Çok kilo veren Kim'in eski görüntüsünden eser kalmadığı görüldü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:59, 29/06/2021
HaberlerDünya
Son görüntüsü korkuttu… Kim Jong-un resmen eridi

Corona virüsü salgınıyla beraber iyice gözlerden uzakta kalan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kamuoyu önüne çıktığı anlarda verdiği görüntülerle tartışma yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda partisinin toplantısından fotoğrafları paylaşılan 37 yaşındaki Kim’in kilo verdiği görülmüş, el bileklerine odaklanarak saatinin kayışını daha sık bağladığına dikkat çekilmişti.

Kim’in bileklerinin aylar içindeki değişimi böyle karşılaştırıldı.

Kuzey Kore devlet televizyonu Kim Jong-un’un yeni görüntülerini yayınladı. Bir konsere katılan Kim’in fiziki durumu endişe yarattı. Aşırı derecede kilo veren Kim’in eski görüntüsünden eser kalmadığı görüldü. Ülke medyasından izlenimleri aktaran The Times gazetesi, Kim’in bu durumunu görenlerin büyük üzüntü duyduğunu ve gözyaşlarına boğulduğunu yazdı.

KITLIK POLİTİKASI İDDİASI

İngiliz basını Kim’in görüntüsünün sağlık sorunlarına işaret edebileceğine dikkat çekerken, corona virüsü salgını sonrası kıtlık uyarısında bulunmasına yönelik bir politika olabileceğini de öne sürdü. Son yıllarda uzun süreler göz önüne çıkmayan Kim’in sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği dahi iddia edilmişti.

Devlet Başkanı olduktan sonra hızla kilo alan Kim Jong-un’un, babası ve dedesi kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Yayınlanma Tarihi:10:56,