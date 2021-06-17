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Sullivan duyurdu: Erdoğan ve Biden anlaştı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta yaptıkları görüşmede, Kabil Havaalanının güvenliğini Türkiye'nin sağlaması konusunda anlaştığını açıkladı.

Güncellenme: 21:42, 17/06/2021
HaberlerDünya
Sullivan duyurdu: Erdoğan ve Biden anlaştı

Göreve geldiği Ocak ayından beri kendisini geç tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeyen ABD Başkanı Joe Biden ile Erdoğan arasında önceki gün yüz yüze görüşme gerçekleşmişti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Erdoğan “Afganistan konusundaki düşüncelerimiz net olarak Biden'a ifade ettik. Türkiye eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle belirli bir desteğin verilmesi isteniyorsa diplomatik mali konularda ABD'nin vereceği destek önem arz ediyor. Taliban gerçeğini kenara koymak mümkün değil” ifadesini kullanmıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Biden ile Erdoğan’ın bu hafta yaptıkları görüşmede, Kabil Havaalanının güvenliğini Türkiye’nin sağlaması konusunda anlaştığını açıkladı.

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ABD Cumhurbaşkanı Joe Biden Recep Tayyip Erdoğan Türkiye
Yayınlanma Tarihi:21:29,