Taliban, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ele geçirdi

Taliban, Afganistan’ın başkentin Kabil’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. ABD’nin Kabil Büyükelçiliği Kabil Havaalanı’na ateş açıldığı haberleri üzerine güvenlik uyarısı yayınladı.

SOZCU.COM.TR

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Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban’ın başkent Kabil'e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu.

Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığını duyan halk başkenti terk etmeye başlarken, Taliban başkentte bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Afganistan hükümetinden ise konu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Kabil çevresinde ara sıra silah sesleri duyulduğu bildirilirken, önemli bir çatışmanın yaşanmadığı aktarıldı. Taliban, Afganistan hükümetinin barışçıl bir şekilde teslim olmasını beklediğini aktardı.

“KABİL HAVAALANI’NA ATEŞ AÇILDI”

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından yapılan güvenlik uyarısında, “Kabil’deki güvenlik durumu, havalimanı da dahil olmak üzere hızla değişiyor. Havaalanının ateş açıldığına dair haberler var, bu nedenle ABD vatandaşlarına oldukları yerlere sığınmaları talimatını veriyoruz” denildi

AFGANİSTAN’DA GEÇİŞ HÜKÜMETİ OLMAYACAĞI İDDİASI

Eski Afganistan İçişleri Bakanı Ali Ahmed Celali’nin Taliban liderliğindeki geçiş hükümetine başkanlık edeceği açıklanmıştı. Taliban'dan iki yetkili ise Afganistan'da geçiş hükümeti olmayacağını ve tam bir yetki devrinin beklendiğini öne sürdü.

KABİL’DEN KAÇIS SÜRÜYOR

Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığını duyan halk, başkenti terk etmeye başladı. Uzun araç kuyruklarının ulaştığı kentte trafik kilitlendi.

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI GANİ, TACİKİSTAN’A KAÇTI

Afganistan İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili , Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a gitmek üzere başkent Kabil'den kaçtığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise, Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden ayrıldığına yönelik haberlerle ilgili güvenlik nedeni ile bilgi verilemeyeceğini ifade etti.

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah’ın da aralarında bulunduğu Afgan hükümetinden oluşan bir heyetin Katar'ın başkenti Doha'da Taliban liderleriyle bir araya geleceği öğrenildi.

Görüşmede Afgan temsilciler ve Taliban liderlerinin güç değişimi sürecini değerlendirmesi bekleniyor. Öte yandan, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Doha'daki görüşmelere ABD'li yetkililer de katılacak.

ÜLKELER PERSONELLERİNİ TAHLİYE EDİYOR

ABD ve Almanya Kabil'de bulunan büyükelçiliklerini güvenlik gerekçesi ile havalimanına taşıdı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na taşındığını aktarırken, personelin tahliyesi için hazırlık yapıldığını ifade etti.

Maas, “Elçilik çalışanlarını, havalimanının askeri bölümüne taşıma kararı aldık. Çalışanlarımızın güvenli tahliyesi için gerekli önlemleri alacağız” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Kabil Büyükelçilik çalışanlarının binadan ayrılarak havalimanına taşındıklarını açıkladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personeli yarına kadar tahliye edeceğini belirtti.

KANADA BÜYÜKELÇİLİK OPERASYONLARINI ASKIYA ALDI

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kabil Büyükelçiliğindeki operasyonların askıya alındığı duyurularak, “Afganistan’daki durum hızla gelişiyor. Misyonumuzun emniyetini ve güvenliğini sağlama yeteneğimize ciddi zorluklar getiriyor” denildi.

“Kanada’nın Afganistan Büyükelçisi ile görüştükten sonra, Kabil’deki diplomatik operasyonlarımızı geçici olarak askıya alma kararı alındı” ifadeleri kullanılan açıklamada, “Kanada büyükelçiliği, Afganistan’daki güvenlik durumu, personelimiz için uygun hizmeti ve güvenliği garanti etmemize izin verir vermez faaliyetlerine devam edecektir” denildi.

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