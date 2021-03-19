Turizmde aşı pasaportu mecburiyeti: AB vatandaşları gezecek, Türkler bekleyecek

Avrupa Birliği, beklendiği gibi aşı pasaportu yasasını hazırladı. Bütün üye ülkeler anlaştığı için, sadece AB'de onaylı aşılardan oluşan pasaportu getiren yasa tasarısının aynen onaylanması bekleniyor. Peki bu aşı pasaportu nedir, neler getiriyor? İşte tüm yönleriyle aşı pasaportu…

1) ÖNEMLİ HEDEF TURİZMİ AÇMAK: Aşı pasaportu asıl olarak turizmi açacak. Herkesin cep telefonu ya da bilgisayarında kimlik ve aşı bilgilerinin yer aldığı bir uygulama bulunacak. Ya da yeşil bir kart olacak. Onu okutup AB içindeki ülkelerde her yerde seyahat edilecek. Otellere, plajlara, havalimanlarına, uçaklara onunla girilecek. Avrupa Birliği vatandaşları için onsuz tatil mümkün olmayacak.

2) AŞI PASAPORTUNA DAİMİ AÇILIM: Avrupa Birliği içinde onaylanmış aşılar bu pasaportta yer alacak ve bununla daimi açılım olacak. Yani AB onaylı aşıyla aşılanmış bir kişi, daimi olarak hareket ve seyahat serbestisinden yararlanacak. AB aşısı yaptıramayanlar ise PCR testi ve karantina şartıyla, belli haklardan yararlanabilecek.

3) TÜRKİYE VİZESİ AÇILIR MI? Yasanın bu haliyle Türklere vize vermeme halinin devam etmesi bekleniyor. Çünkü, Çin aşısı AB tarafından onaylanmadı. Çin aşısı yaptıranlar AB pasaportunda da yer almayacak. Bir AB'li Türkiye'ye gidebilecek ama bir Türk AB'ye ancak acil durumlarda ve PCR testi – karantina şartıyla gelebilecek. Vücudu bağışıklık kazanmış olanlar da, acil durumlarda ve vizesi varsa giriş yapabilecek.

4) TÜRK TURİZMİ NASIL ETKİLENECEK: Türkiye, AB aşı pasaportunda olmayacağından, Türkiye risk bölgesi ve seyahat uyarısı yapılan ülke statüsünde kalacak. Bu kitlesel olarak turistlerin tercih etmeyeceği bir durum. Çünkü bu uyarıya rağmen gidenlerin sorumluluğu kendilerine ait oluyor. Birçok hak ve korumadan yoksun oluyorlar. Türkiye'nin geçen yıl yaptığı gibi, Almanya ile birebir görüşüp birkaç şehir için seyahat uyarısını kaldırması gündeme gelebilir. Asıl çözüm, AB aşı pasaportuna girmek ve daimi serbestiyi sağlamak.

5) İSTEYEN ÜLKE ANINDA BAŞLATACAK: AB Adalet Komisyonu Komiseri Didier Reynders, bu pasaport ile amacın turizmi ve sahilleri açmak olduğunu duyurdu. AB içinde, başka nelerin pasaport şartına bağlanacağına ilişkin fikir birliği yok. Merkel, henüz çok az sayıda kişi aşılandığı için, şartların daha sonra belirlenmesini istiyor. Almanya, aşı olanların bu tür ayrıcalıklarına karşı çıksa bile Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Avusturya, aşı olanları 1 Haziran'dan önce bile serbestçe alacak.

6) İSVİÇRE AŞI PASAPORTUNA KATILACAK MI? İsviçre şu anda tartışmaları ve gelişmeleri izliyor. AB çapında alınan karar, Schengen anlaşmasına dahil edilir veya o kapsama sokulursa İsviçre otomatik olarak girecek. Aşı pasaportu ile turizmin açılması, İsviçre'nin de işine geliyor.





7) AŞI PASAPORTUNUN FİYATI NEDİR? Aşı pasaportunun, her AB vatandaşı için ücretsiz olması planlanıyor. Ayrıca kişisel bilgilerin paylaşımı önlenecek. Yapılan sistemle, kartı ya da QR kodu okutup geçeceksiniz. Sadece, geçiş onayı verilecek ve karşıdaki kişi, kişisel bilgileri göremeyecek.

8) YENİ MUTASYON OLURSA NE OLACAK? Bu durumda, AB'nin onayladığı aşının bu mutasyonu önleyip önlemediğine bakılacak. Önlemiyorsa, buna göre yeni aşı yapılacak ve o aşı da aşı pasaportuna işlenecek. Aşı pasaportu, Dünya Sağlık Örgütü'nün, salgın bittiğini açıklamasının ardından yürürlükten kalkacak.

9) DİJİTAL İMZA İLE KULLANILACAK: Aşı pasaportu için akıllı cep telefonu şart değil. Banka kartı şeklinde de olacak. Ama dijital imzanız kaydedilecek. Sahtekarlığın önüne geçilecek. AB içindeki ortak veri tabanı ile aşı pasaportu, bütün AB'de görülür olacak. Teknik çözümler karşılıklı uyumlu olacak. Avrupa'da kalıcı ve güvenli rahatlamayı sağlayacak ve açılımlar gelecek.

10) ÇİN VE RUS AŞISI KULLANAN AB ÜLKELERİ: Avusturya, Nisan'da aşılılara turizmi açabileceğini duyurdu. Almanya'da, aşı pasaportunu Ubrich firması yapacak. Fransa, onaylanmamış aşıların da pasaporta işlenmesini savunuyor ancak bunda başarı elde edilemedi. Yasa, Fransa'nın dışında Çin ve Rus aşısı kullanan Macaristan, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerin, bununla aşıladıkları kişileri kendi aşı pasaportuna kaydedebilmesine olanak veriyor. Restoranlar, sinemalar, tiyatrolar, spor salonları ve oteller aşılılara açılacak. Uygulama birliği ise önümüzdeki aylarda belli olacak.

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