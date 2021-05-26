Türk kardeşlerin ABD’de corona vurgunu: Yardım fonundan 18.5 milyon TL aldılar

ABD iki Türk asıllı kardeşin corona virüsü dolandırıcılığını konuşuyor. Corona virüsü salgınında en çok vaka ve ölü sayısıyla ağır yara alan ülkede, virüsün yarattığı ekonomik yıkımın önüne geçmek için yardım paketleri açıklanmıştı.

Ancak Sezer ve Eser Özkan isimli ikiz kardeşler yardımları kötüye kullanarak ülke medyasının gündemine oturdu. ABD’nin San Francisco şehrine bağlı Marin County’de yaşayan 66 yaşındaki Özkan kardeşler, Ekonomik Yaralanma Afet Kredileri (EIDL) ve Maaş Koruma Programı (PPP) defalarca başvuruda bulundu.

MART-HAZİRAN ARASI 35 BAŞVURU



Farklı isim ve sahte belgeler kullanan Sezer Özkan, Mart 2020 – Haziran 2020 arası toplam 27 başvuru, Eser Özkan 8 başvuru yaptı. Sezer Özkan bu başvurularla EIDL’den 713 bin 500 dolar, PPP’den ise 1 milyon dolar elde etti. Eser Özkan da EIDL’den 9 bin dolar, PPP’den 474 bin dolar aldı.

30 YIL HAPİS CEZASI

Yürütülen soruşturma sonucunda sahte başvuruları ortaya çıkan Özkan kardeşler yerel mahkemede hakim karşısına çıktı. Suçlarını itiraf eden iki kardeşin cezası, 15 Aralık’ta görülecek karar duruşmasının ardından belli olacak. ABD medyasına göre iki kardeşin 30’ar yıl hapis ve 1 milyon dolar para cezası alabileceği belirtiliyor.