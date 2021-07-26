Türk Lirası’ndaki değer kaybı Dışişleri’ne pahalıya patladı

AKP iktidarı, dış politikanın daha etkin ve yaygın yürütülebilmesi için yurtdışı temsilcilik sayısını arttırma ve temsilciliklerin işlevini çeşitlendirerek daha aktif hale getirme kararı almıştı.

SÖZCÜ'nün, Dışişleri Bakanlığı'nın faaliyet raporlarından yaptığı hesaplamaya göre, dış politika için konulan bu hedefin maliyeti büyük oldu.

2002 yılında 163 olan faal dış temsilcilik sayısı 2016 yılı sonunda itibariyle 235'e 2020 sonu itibariyle bu rakam 248 oldu.

2016 ile 2020 yılları arasındaki beş yılda dış temsilcilik sayısı sadece 13 artarken, Dışişleri Bakanlığı’nın kira giderleri neredeyse 3’e katlandı. Bu duruma kira bedellerinin artmasının yanı sıra Türk Lirası’nın diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi neden oldu.

2016 yılı başında dolar kuru 2.95, Euro 3.21 seviyesindeyken bu rakamlar 2020 sonu itibariyle dolarda 7.43’e Euro’da 9.13’e çıktı. Türk Lirası özellikle 2018 yılından sonra birçok para birimi karşısında değer yitirdi.

Bu gelişme sonrasında Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışındaki temsilcilikler için kullandığı taşınmazlar için ödediği kira bedeli 2016 yılında 128 milyon lira iken 2020 yılı sonu itibariyle 305 milyon lira oldu.

KİRAYA 5 YILDA 1 MİLYAR LİRA

Yıllar itibariyle bakıldığında Dışişleri Bakanlığı'nın yurtdışı taşınmaz kiralama toplama ödemeleri şöyle:

2016: 128 milyon 985 bin 617 lira

2017: 133 milyon 962 bin 640 lira

2018: 216 milyon 600 bin 977 lira

2019: 241 milyon 181 bin 901 lira

2020: 305 milyon 454 bin 967 lira

YARI YARIYA

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışı temsilcilikleri tarafından kullandığı kiralık taşınmazların toplam sayısı 2020 itibariyle 429 oldu. Bunların 112’si hizmet binası, 105’i resmi konut, 18’i hizmet binası ve resmi konutun bir arada olduğu müşterek bina ve 194’ü görev tahsisli lojman dairesi.

Devletin yurtdışında sahip olduğu taşınmaz sayısı ise 2020 yılı sonu itibariyle toplam 454. Devlet malı gayrimenkullerin 73’ü hizmet binası, 81’i resmi konut, 39’u müşterek bina, 261’i ise lojman dairesinden oluşuyor.