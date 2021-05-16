Yunan Savunma Bakanı: Tehdit altındayız, adaları silahlandırmaya devam edeceğiz

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Delphi Uluslararası Ekonomik Forumu'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada Yunanistan-Türkiye ilişkileri ve Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Panagiotopulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu ve Panagiotopulos'un kendisinin Ege'deki adaları ziyaret etmesine yönelik yaptığı eleştirilere değinerek, “Hiçbir Türk yetkili, bir Yunan yetkilinin Yunanistan'da nereye seyahat edeceğini öneremez. Bu tür önerileri kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ADALARI ASKERSİZLEŞTİRMEYİZ”

Yunanistan medyasında konuşmaları geniş yer alan Bakan Panagiotopulos, Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiğini iddia ederek “Gerçek anlamda bir tehdit var ve egemenlik hakkımıza dayanarak, Yunan topraklarının bazı kısımlarının savunması için önlemler almak durumundayız. Her ne tehdit edilirse, askersizleştirilemez. Ayrıca adaları silahlandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“HERKES ULUSLARARASI HUKUĞA SAYGI GÖSTERMELİ”

Milli Savunma Bakanı Panagiotopulos, NATO'nun Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde oluşturduğu gerilimi azaltma girişimleri ile ilgili olarak, “İttifak, müttefikler arasında gerilimi görmek istemiyor. Türkiye'nin davranışı, yalnızca Güneydoğu Akdeniz'de barış ve istikrar için değil, aynı zamanda NATO'nun bütünlüğü için de istikrarı bozucu bir faktördür. Gerilimi azaltma mekanizması, geçen yaz yaşanan durumlarının tekrarlanmaması için çalışıyor. Diğer taraf kurallara uymalı, uluslararası hukuka saygı göstermelidir” dedi.

“TÜRKİYE İLE MAYIS AYI SONUNDA YİNE GÖRÜŞECEĞİZ”

Bakan Panagiotopulos iletişim kanallarının açık olmasının her zaman iki ülke içinde yararlı olduğunu belirterek yaptığı konuşmasını, “Bir diyalog kanalı güveni pekiştirmek için düşük yoğunluklu, ancak ciddi katma değer içeren önlemler içermektedir. Güven artırıcı önlemlerle ilgili diyalog, Ege'de aşırı uçuşlarla karşılaştığımızda etkisiz hale geliyor. Bir sonraki tur muhtemelen Mayıs ayı sonlarında gerçekleşecek. Yüz yüze mi, yoksa video konferans yolu ile mi yapılacağı henüz belirlenmedi” cümleleri ile bitirdi.

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