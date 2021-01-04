Boğaziçi Üniversitesi ayakta: Kayyum rektör istemiyoruz

Boğaziçili öğrenciler, daha önce AKP’den milletvekili adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasına tepki göstermek amacıyla üniversitenin Güney Kapısı önünde toplandı. Boğaziçililere, diğer üniversitelerden gelen öğrenciler de destek verdi.

“ÜNİVERSİTEMİZE ZARARLAR VERDİĞİNİ ÜZÜLEREK GÖRÜYORUZ”

Öğrenciler tarafından yapılan basın açıklamasında, “Üniversitemizin özerkliğinin, kişiliğine ve geçmişine bakılmaksızın tepeden atanan herhangi bir akademisyen ile değil; üniversite mensuplarının yaptığı, demokratik yollarla belirlenen bir rektör seçimiyle sağlanacağını savunuyoruz. Bu şartlar sağlanmadığında ortaya çıkan antidemokratik uygulamaların üniversitemize zararlar verdiğini üzülerek görmekteyiz” denildi.

“AKADEMİK YÖNETİCİLER SEÇİMLE BELİRLENMELİ”

Boğaziçi Üniversitesi Senatosu’nun 2012 yılında kabul ettiği ilkeler vurgu yapan öğrenciler o ilkeleri şöyle sıralandı:

“Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir. Üniversitelerde karar alma yetkisinin, demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda akademik yöneticilerde olması özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler, atamayla değil seçimle belirlenmelidir. Üniversitelerin, özerk anayasal kurumlar olarak akademik programlarını ve araştırma programlarını öğretim elemanlarınca ve/veya üniversite kurullarınca kararlaştırılarak belirlemesi, bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır.”

“SORUN; İSİMLERDEN BAĞIMSIZ BİR DEMOKRASİ, AKADEMİK ÖZERKLİK”

“Boğaziçi'liler olarak asıl sorunumuz Melih Bulu'nun akademik geçmişi ve şahsi duruşundan da ötedir” denilen açıklamada, “Sorun; isimlerden bağımsız bir demokrasi, akademik özerklik, fikri özgürlük meselesidir. Bu sorunun çözümü ise üniversitelerin kararlarının ve rektörlerin, üniversitelerin iradeleriyle belirlenmesidir. Bu nedenle bir kez daha söylüyoruz ki; üniversitelerimizin karar alma mekanizmalarındaki özerkliğine, demokratik ilkelerine, düşünce özgürlüğüne ve seçim yapma iradesine yapılan müdahaleleri kabul etmiyoruz. Kayyum rektör istemiyoruz ve duruşumuzdan vazgeçmiyoruz” ifadelerine yer verildi.

“ACİLEN YENİ SEÇİM DÜZENLEMELERİNİ TALEP EDİYORUZ”

Öğrenciler, taleplerini şöyle dile getirdi:

“Tüm üniversitelerdeki kayyum rektörlerin istifasını, bütün rektörlerin demokratik yöntemlere uygun olarak seçimle belirlenmesini istiyor ve akademisyenlerden acilen yeni bir seçim düzenlemelerini talep ediyoruz.”

Öğrenci açıklaması öncesi ve sırasında polisin üniversite ve çevresinde önlemleri artırdığı gözlendi.