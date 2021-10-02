Hayırseverlerin yaptırdığı yurtları gizlice yıkmışlar!

“Bir tuğla da sen koy” gibi kampanyalarla ÇYDD’nin merhum başkanı Türkan Saylan’ın hayırsever bağışları ile yaptırıp, devlete devrettiği okul ve yurt binalarını ‘gizlice’ yıkıp, yerine imam hatip yapıldığı ortaya çıktı.

Sultan UÇAR

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Atatürkçü, laik düşünceyi desteklemek ve kız çocuklarının eğitimine katkı için 32 yıl önce kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), bağışçıların katkısıyla 221 derslikli 24 ilkokul, 64 derslikli 30 köy okulu, deprem bölgesinde 54 derslikli 11 okul, 17 derslikli 5 anaokulu, 750 anasınıfı, 19 rehabilitasyon merkezi, liseler ve 3 bin 665 öğrenci kapasiteli 33 öğrenci yurdu yaptırıp, devlete devretti.

TÜRKAN HOCAMIZ YAPTIRDI

Van'da hayırseverlere yaptırdıkları ilk yurt binasının yıkıldığını tesadüfen gören ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel şunları söyledi: “21 yıl önce 23 Nisan'da bir televizyon STK'lara destek için program yaptı. Türkan Saylan hocamız programa katılıp, Van'ın Çaldıran ilçesinde 80 kişilik kız öğrenci yurdu yaptırma sözü verdi. Hilton Otel çalışanları ve merhum Oğuz Eren'in adına yapılan bağışlarla 1 yılda Çaldıran'a yemekhanesi, mutfağı, yatakhanesi olan şahane bir yurt yaptırıldı.”

İKİNCİ YURT YAPTIRILDI

“Bu yurt çok talep görünce Çaldıran Kaymakamlığı da oraya 60 kişilik ikinci bir yurt yaptırdı. Kaymakamlık, ‘şık görünsün' diye ÇYDD'nin yurdunun mutfağını söktürüp, kendi yurduna götürdü. Bu ilk yanlıştı. Sonra 2011'de Van depremi oldu. ÇYDD'nin yurdunun depremde hasar aldığına dair bir rapor yoktu. Buna rağmen bizden habersiz yurt binası gizlice yıkılıp, yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ilçe müdürlüğü binası yapılmış.”

TESADÜFEN GÖRDÜM

“Van'a gitmiştim. Çaldıran'dan geçerken tesadüfen gördüm. Çok şaşırıp, üzüldüm. Açılış töreni gözümün önüne geldi. Babalar bizi arayıp, ‘benim kızımı da alın, okusun' diyordu. Biz yaptırıp, Milli Eğitim'e bıraktık. Bir tek öğrenci bile yerleştirmeyi talep etmedik. Yaptırıp, devlete devrettik. Son durum üzerine dava açıp, aynı ölçekte yurt talep ettik, reddedildi. İstinaf mahkemesine itiraz ettik. Hukuksal haklarımızın takipçisi olacağız. Tüm bağışlarımızı araştırma kararı aldık.”

DEVLETİMİZE GÜVENDİK

“Hayırseverler bize, biz de devletimize güvendik. ‘Kız çocukları bir aile yuvası gibi güvende olup, okusunlar' istedik. Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bize ve hayırseverlere hiç sormadan, yurtları, okulları gizlice yıktı. Bağışçılarımıza karşı çok mahcup durumdayız. Yıkıp, işlevini değiştirip, adlarını sildiler. Neyse ki; Türkan hocamızın Dr. Gülen Kıray adına yaptırıp da MEB'e devrettiği 120 kişilik yurt halen bir liseye yurt hizmeti veriyor da kızlarımız okuyor.”

TUĞLAYI ÇYDD KOYDU

ÇYDD'nin ilk göz ağrısı olan ve 1997'de ‘Bir tuğla da sen koy' kampanyasıyla yaptırılan İstanbul Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Lisesi halen duruyor. Armasında ÇYDD adı ve logosu olsa da okulun sitesinde, “Okulumuz devlet tarafından yaptırıldı” diye tanıtılıyor.

Av. Kemal Ağar: “Karara itiraz ettik”

ÇYDD'nin Avukatı Kemal Ağar, “Çaldıran'daki kız yurdunun yıkılması ile ilgili Van 3. İdare Mahkemesi'nde dava açtık. Yurdun yıkılması nedeniyle derneğin uğradığı zararın 72 bin 590 lira olduğunu belirtip, tazminat talep ettik. Mahkeme, bu davanın adli yargı yerinde görülmesi için görevsizlik kararı verip, reddetti. Bunun üzerine kararı istinaf mahkemesine götürdük. Bu kez istinaf mahkemesi talebimizi reddederek, Van 3. İdare Mahkemesi'nin kararını onadı. Bu karara da itiraz ettik. Dava sürüyor” dedi.

Bağışçıların adını sildiler”

“Bingöl'de, 2003'teki deprem sonrası Eczacılık Fakültesi'nden Prof. Dr. Nazan Bergişadi'nin bağışlarıyla ÇYDD'nin ve hocamızın da adını verdiğimiz, 56 kişilik bir kız öğrenci yurdu yaptık. Çarşafından, yatağına her ihtiyacını bizzat hocamız karşıladı. Orayı da hiç haber vermeden yıktılar. Hayırsever hocamız çok üzüldü ve halen de çok üzülüyor.”

ÇYDD'nin okulunu yıkıp İHL yaptılar

“YİBO'ları İyileştirme Projesi' başlatan ÇYDD, Hakkari Merkez Kız YİBO'yu yaptırmıştı. ÇYDD Yaşam Kız Yatılı Bölge Okulu olarak açılıp, 2015'e kadar hizmet verdi. Sonra bu okul da ne ÇYDD'ye ne de bağışçılara sorulmadan yıkıldı. Yerine 3 yıl önce 24 derslikli Hakkari Kız İHL yapıldı. Okulda 300 öğrencilik bir yatakhane, Arapça dil atölyesi, tilavet odası gibi bölümler de var.”

Yalova'da yaptığımız 3 yurttan 2'si ortada yok

“Yalova'da 3 YİBO okuluna yurt, yatakhane yapmıştık. YİBO'lar kapanınca Termal Belediyesi, Yalova Termal Yurdu'nu spor merkezi yapmış. Yalova Süs Bitkileri Lisesi için yaptırdığımız yurt, engelliler için yemekhane ve atölye olmuş. Yalova Çiftlikköy' deki kız öğrenci yurdu halen var.”

‘ÇYDD üniversitelilere yeni yurtlar yapacak'

“5'i üniversite öğrencileri için olan 36 yurt yapıp devrettik. Şimdi sadece üniversiteliler için Konaklama ve Ulaşım Desteği Projesi geliştiriyoruz. Kısa bir süre sonra hayırsever desteğiyle üniversite öğrencilerinin yersiz yurtsuz kalmaması, güvenli bir ortamda olması için yola çıkıyoruz.”

“TARİKAT YURTLARI DEVLETE GEÇMELİ”

Tarikatların yurtları en kısa zamanda devlet yurduna dönüştürülmeli. Biz de yurt yaptık ama tamamını devlet kontrolüne devrettik. Bundan da hiç pişman değiliz. Çünkü devletimize güvendik. Güvenimizin sürmesini istiyoruz. Bunun için de hatalı uygulamaların son bulmasını bekliyoruz. Sosyal devlet anlayışı ile yurt yapmak devletin görevi ve sorumluluğu. Tarikat ve cemaatlere asla izin verilmemeli.”