Salgında 936 kolej battı

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk ve beraberindeki heyet Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la makamında görüştü.

“OKULLAR AÇILMALI”

Özel okullardaki kapanmalar, binlerce öğretmen ve çalışanın işsiz kalması, ücretleri ödemekte zorlanan velilere teşvik verilmesi ve pandemide yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV konusuyla ilgili Bakan Selçuk'a rapor sunuldu.

Raporun ayrıntılarını Başkan Öztürk şöyle anlattı:

* Salgın tüm sektörler gibi özel okulları ve velilerimizi de çok zorladı.

* Ekonomik nedenlerle 300 bin öğrenci gitti. Son 1 yılda 936 kolej kapanırken, çok sayıda okul devredildi.

* Kapanmalar, binli sayıları geçecek. Her şeye rağmen önümüzdeki yıl planlanmalı.

* Okullar açılmalı, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime acil alınmalı.

GÖZLER MALİYE'DE

* Velilerin ödeme yükünün azaltılması için öğrencilere teşvik verilmesini istedik.

* Devlet, yüzde 8 KDV uygulamasını salgında yüzde 1'e indirdi.

* Gelecek yıl ne olacağını Bakan Selçuk'a sorduk. Yetkinin, Maliye Bakanlığı'nda olduğunu bildirdi.

* KDV konusu hızla netleşmeli. Çünkü, mayısta bütün özel okullar yeni ücretlerini yasaya göre açıklamak zorunda ama kimse ne yapacağını bilmiyor.

“ZARAR ETMEYEN YOK”

* 40-50 yıllık ortalama 500 öğrencisi olan köklü okullar dahil borcu olmayan veya zarar etmeyen okul yok.

* Okullar kapalı olsa da, stopaj, sigorta primi ödemeler için devlete yüzde 30'u aşkın vergiler kesintisiz ödendi.

* Okullar, ortalama 4 milyon lirayı kötü gün parasından harcarken, içeri girdi. Birikimi olmayan, kiralık binada ve banka kredisi kullananlar battı ve daha da batacak…

VELİLER NE YAPABİLİR?

Tüketici Kanunu, uzaktan eğitimi sözleşme dışı olduğundan ayıplı sayıyor. Salgın nedeniyle uzaktan eğitim kararını devlet aldığından, ‘mücbir sebep' oluyor.

Yani, uzaktan eğitim ayıplı kabul edilmiyor. Öğrenim ücreti bu nedenle iade edilmiyor.

Yemek, servis ve yüzde 7 KDV fazlasını velilerin koşulsuz alma hakkı var. Ayrıca, uzaktan eğitim dönemi için indirim de isteyebilir.

BAŞKAN UYARDI: ANORMAL ZAM YAPANI ŞİKAYET EDİN

■ Kayıt yaptıracağınız okulun kurucusu, idarecisi ve öğretmenini detaylı araştırın.

■ Ücretten önce TÜBİTAK başarısı, robotik kodlama, yabancı dil eğitimini sorgulayın.

■ Okul binası kiralık mı? İsim hakkı satın mı alınmış? Veliler, çekinmeden sorsun.

■ Ücretine yönetmeliğe aykırı anormal zam yapanı, Milli Eğitim'e şikayet etsinler…

SEKTÖREL ZARAR 10 MİLYAR TL

■ Türkiye'de 6 bin 110 olan özel okul sayısı son 4 yılda 13 bini geçmişti.

■ Salgın döneminde son 1 yılda 936 okul kapanınca okul sayısı 12 bin 164'e indi.

■ Özel okullardaki öğrenci sayısı 1.5 milyondan, 1 milyon 221 bin 147'ye geriledi.

■ Kapanan okulların açtığı ekonomik zararın 10 milyar TL olduğu belirtiliyor.

YÜZDE 20 ZAM YOLDA

Özel okullarda, 2021-2022 yılı kayıtları başladı. Erken kayıtta yüzde 20'ye kadar indirim imkanı var. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ücretlerine ortalama yüzde 20 zam yapılması bekleniyor.

SORU-CEVAP

1- Okul batarsa veli ödediği ücreti geri alabilir mi?

Veliler, öğrenim ücretini dava açarak, icra yoluyla alabilir.

2- Krizde batan okulların öğrencileri ne oldu?

Adreslerine en yakın devlet okullarına yerleştirildi.

3- Devlet okullarına gitmek istemeyenler ne yaptı?

Öğrencilerin mağdur olmaması için indirimli kayıt yaptı.

4- Kapanan okullarda işsiz kalan öğretmen/personel sayısı kaç kişi?

Tespitimiz 3 bini aşkın öğretmen ve 2 bine yakın personel ile toplam 5 bin çalışan işini kaybetti.

5- Sektör olarak krizden çıkış öneriniz ne?

Sağlık öncelikli olmak üzere önlemler arttırılarak okullar eğitime açılmalıdır.

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