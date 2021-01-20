Hastane inşaatlarında maliyetler olağanüstü artırıldı: 10.1 milyarlık hastaneler 16.7 milyar liraya uçtu

Aşırı pahalıya mal olması nedeniyle hükümet şehir hastanelerini devletin yapmasına karar verdi, ancak yine kazançlı çıkan müteahhitler oldu. Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı yatırım programıyla 10 bin 300 yataklı 10 şehir hastanesi yapılması için yetki aldı. Geçen yılki programda 10 hastanenin devlete 10 milyar 95 milyon liraya mal olacağı hesaplandı. Ancak aradan sadece 1 yıl geçmesine rağmen hastane maliyetleri adeta uçtu. 2021 yatırım programında bu sefer aynı hastanelerin 16 milyar 718 milyon liraya mal olacağı hesabı yapıldı. Olağanüstü maliyet farkının hesap hatasından mı yoksa gerçek enflasyonun fiyatlara yansımasından mı kaynaklandığı açıklanmadı.

HEPSİNİN MALİYETİ FIRLADI

Şehir hastaneleri üzerine uzun yıllardır çalışma yapan CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin'in resmi dokümanlar üzerinden yaptığı çalışmaya göre, enflasyon yüzde 14'ler düzeyinde gösterilmesine rağmen 10 hastanenin inşaat maliyeti yüzde 65.6 arttırılarak müteahhitlerin kamudan alacağı pay olağanüstü yükseltilmiş oldu.

2020 yılı yatırım programında Samsun, Antalya, Aydın, Trabzon, Denizli, Ordu, Sakarya, Diyarbakır, Rize ve İstanbul'a (Sancaktepe) toplamda 10 bin 300 yataklı 10 şehir hastanesi yapılacak ve devletin kasasından 10 milyar 95 milyon lira çıkacaktı. Ancak 2021 yılı yatırım programının açıklanmasıyla hesapların alt üst olduğu ortaya çıktı. Yeni programda bu hastanelerin maliyeti 16 milyar 718 milyon lira olarak revize edildi.

2020 programında örneğin biner adet yatak kapasitesiyle yapılacak olan 3 hastaneden Antalya ve Denizli şehir hastaneleri için 981'er milyon TL, Sakarya şehir hastanesi için de 976 milyon liraya mal olacağı belirtilmişti. 2021 programında ise yatak sayısı değişmediği halde Antalya hastanesi 1 milyar 220 milyon liraya, Denizli hastanesi 1 milyar 519 milyona ve Sakarya hastanesi de 1 milyar 862 milyon liraya yükseltildi. Aynı şekilde diğer şehir hastanelerinde de birbiriyle örtüşmeyen ve enflasyon rakamlarının en az 4 kat üzerine çıkan maliyet artışları yapıldı.

GİZLİ KAPAKLI İHALELER YÜZÜNDEN

CHP'li Dr. Fikret Şahin, maliyetlerin bir yılda böylesine olağanüstü düzeyde artırılmasına anlam verilemediğini söyledi. Şehir hastanelerinin kamudan ziyade şirketlerin yararına olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirten Şahin, “İhaleler rekabetin olmadığı, davet usulüne dayanan, gizli kapaklı ve istisnai yöntemlerle gerçekleştirilmeye devam edildiği sürece her yıl şehir hastanelerinin maliyetleri katlanarak artmaya devam edecektir. Hastaneler adeta müteahhitlere para kazandırma aracına dönüştürülmüştür” dedi.