16 milyon çalışan ‘ölümüne’ işe gitmeye devam edecek

Hükümet yarın akşam saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek “tam” kapanma dönemine geçildiğini açıkladı. Ancak Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan rapora göre “tam” kapanma söz konusu değil, on milyonlar çalışmaya devam edecek.

DİSK’in raporunda, tam kapanmanın çalışanların eziçi çoğunluğu için geçerli olmadığı tespiti yapıldı. DİSK-AR tahminlerine göre 26,8 milyonluk istihdamın yaklaşık yüzde 61'i yani 16,4 milyon emekçi kapanmadan muaf sektörlerde çalışıyor.

İstihdamın yaklaşık yüzde 22'sini oluşturan 6 milyon işçi kapanmadan kısmen muaf sektörlerde ve yaklaşık yüzde 17'sine karşılık gelen 4,4 milyon işçi ise kapanma kapsamındaki sektörlerde çalışıyor.

GENELGEDE 43 MUAFİYET VAR

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün tarihli genelgesine göre bu dönemde “tam” kapanmadan muaf tutulan milyonlar yer alıyor. Genelgede 43 muafiyet bulunuyor. Sanayi ve inşaat işçileri ile hizmetler sektörünün birçok alt sektörü başta olmak üzere zorunlu olmayan mal ve hizmet üretiminde milyonlarca işçi çalışmaya devam edecek.

Hazırlanan raporda genelge ekinde yer alan kapanmadan muaf olan işler ve sektörler 43 başlıkta sayıldığı, bu 43 başlıktaki muafiyetlerin kapsamındaki çalışanların sayısının tam olarak saptanmasının sektörlerin iç dağılımına ilişkin yeterli bilgi olmaması nedeniyle zorluklar taşıdığı vurgulanarak, “SGK verilerinde yer alan sektörel dağılım verileri kayıtsızları içermediği için eksiktir. Bu nedenle TÜİK'in faaliyet kollarına göre istihdamın dağılımını esas alarak bir tahmin yapmaya çalıştık. Genelgede yer alan muafiyet listesi ile TÜİK faaliyet kolları istihdam verisini eşleştirmeye çalışarak bir tahmin yapmaya çalıştık” denildi.

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