27.6 milyon kişi ağır yoksulluk yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2020 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçları, Türkiye'de ‘ciddi maddi yoksunluk çeken mutlak yoksulların' oranının 2020 yılında 1.1 puan artarak yüzde 27.4'e çıktığını gösterdi. Mutlak yoksulluk yaşayan kesimler genişlerken, yoksulluk yaygınlaşıyor ve ülke nüfusunun yaklaşık üçte biri aşırı yoksulluk koşullarında yaşamını sürdürüyor. Veriler, Türkiye'de 27.6 milyon kişinin mutlak yoksulluk çektiğini gösteriyor. 2018 yılından bu yana mutlak yoksunluk çekenlerin nüfus içindeki oranı yüzde 26.5'tan yüzde 27.4'e yükseldi. Nüfusun yüzde 13.7'lik kesimi sürekli kronik yoksulluk içinde yaşıyor.

GELİR KAYBI YAŞANDI

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak TÜİK'in raporunu SÖZCÜ'ye değerlendirdi ve “Ülke nüfusunun yaklaşık üçte biri aşırı yoksulluk koşullarında yaşamını sürdürüyor'' dedi. En düşük gelir grubunu temsil eden yüzde 20'lik nüfus kesiminin aldığı payın daha önceki yıllarda yüzde 6.1 ile 6.3 arasında değiştiğini belirten Toprak, “2020 yılında yüzde 5.9'a geriledi. Buna karşılık en yüksek gelire sahip tepedeki yüzde 20'lik nüfus diliminin aldığı pay ise yüzde 46.3'ten yüzde 47.5'a yükseldi” ifadelerini kullandı.

ZENGİNİN PASTADAKİ PAYI BÜYÜYOR

TÜİK'in açıkladığı verilerin toplumun yüzde 80-90'ında gelir kayıpları yaşandığını gösterdiğini belirten CHP'li Erdoğan Toprak, “ Yaşam koşullarında kötüleşme, daha alt gruplarda ağır yoksullaşma yaşanırken yüzde 10-20'lik kesimde ise olağanüstü zenginleşme, gelir pastasından alınan payın diğer kesimler aleyhine büyütülmesi sürecinin hızlandığını gösteriyor” dedi.