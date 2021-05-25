3 yılda 170 milyona bitecekti, süre de maliyet de katlandı

Yapımı yılan hikayesine dönen Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışının Cumartesi günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin hemen yanı başında konumlanan Çamlıca Tv-Radyo Kulesi, Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca antenin oluşturduğu kirliliği sona erdirerek, Büyük Çamlıca Camii silüetini ortaya çıkardı. Kulenin yapımı planlanandan 4 yıl daha uzun sürmesinin yanında maliyeti, planlananın yaklaşık 5 katına çıktı.

4 BAKAN ESKİTTİ SÜREKLİ ERTELENDİ

7 yıldır devam eden Çamlıca Kulesi projesi bugüne kadar 4 ulaştırma bakanı eskitti. Kule inşaatı, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bakanlar Lütfi Elvan, Mustafa Arslan, Cahit Turhan ve Adil Karaismailoğlu tarafından yakından takip edildi. Bakanların her ziyaretinde bir taraftan bitiş tarihi ertelendi, bir taraftan işin maliyeti yükseldi. Süreç özetle şöyle yaşandı:

Kasım 2014

AÇIK İHALEYE 27 FİRMA BAŞVURDU, İPTAL EDİLDİ

Kule için ilk ihale ilanı 2014'te yayınlandı. 27 firma başvurdu ancak nedensiz iptal edildi.

Aralık 2014

1. İHALE

İHALE USULÜ DEĞİŞTİRİLDİ, GİZLİ İHALE YAPILDI

Hemen yeni bir ihale açıldı. Bu defa usül değiştirildi. Kanunun deprem, sel gibi öngörülemeyen olağanüstü haller için düzenlediği ancak AKP iktidarında olağan hale gelen 21b maddesi devreye sokuldu. Sadece istenilen şirketler çağrıldı. Kapılar kapandı. “Küçük Çamlıca Tv-Radyo Kulesi İnşaatı” İhalesi yılın son günü 31 Aralık 2014'te Sarıdağlar İnşaat'a verildi.

Ağustos 2016

TEMEL ATILDI

Sözleşmedeki tarihten yaklaşık 400 gün sonra 20 Ağustos 2016 günü temeli atıldı. Bakan, “170 milyon liraya malolacak kulenin, 2017 yılının Haziran ayında açılmasını hedefliyoruz” dedi.

Kasım 2016

BAKAN ARSLAN: “YÜZDE 25 TAMAMLANDI”

Bakan Ahmet Arslan: “Zor bölüm bitti. İnşaatın yüzde 25'i tamamlandı. Önümüzdeki yıl Haziran başı açmayı hedefliyoruz” dedi.

Şubat 2017

BİNALİ YILDIRIM: “25 HAZİRAN 2017'DE AÇIYORUZ.

Başbakan Binali Yıldırım, “Ramazanın bayramından önce (25 Haziran) açmayı hedefliyoruz” dedi.

8 Mart 2017



BAKANLAR KURULU’NDAN YÜZDE 39 İŞ ARTIŞI

Bakanlar Kurulu sürpriz bir kararla yüzde 39 iş artışı yaptı. Bunun anlamı yüklenici müteahhit firma Sarıdağlar İnşaat’a 67.9 milyon lira daha aktarmaktı…

Haziran 2017

BAKAN ARSLAN: “BETON TAMAM LALE GİYDİRECEĞİZ”

Bakan Arslan,“221 metrelik beton aksamı tamamen bitirdik. Beton aksamın etrafında Osmanlı’dan bugüne gelen, İstanbul’un sembolü olan lale motifli bir giydirme yapacağız. O da 15 parçadan müteşekkil, her biri 3 kat yüksekliğinde, yaklaşık 13,5 metre yüksekliğinde 15 parçayı da dışarıdan yukarıya giydirerek kuleyi tamamlamış olacağız.”

Şubat 2018

Bakan Arslan: Hedefimiz bu sene inşallah burayı bitirmek.”

8 Mart 2018

2. İHALE



Kulenin güvenlik, peyzaj ve aydınlatma işleri için ayrı bir ihale açıldı. “Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi İlave Güvenlik, Peyzaj ve Aydınlatma İşleri” FM-SRD İnşaat’a verildi. İhale bedeli 2018 rakamıyla 40.5 milyon liraydı.

Haziran-Kasım 2018

BAKAN TURHAN: “TEMMUZ 2019'DA AÇMAYI PLANLIYORUZ”

5 Haziran 2018 günü dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, “Şu anda inşaat olarak (kaba inşaatı kastediyor) tamamı bitti ve 387 metrenin tamamı bitmiş durumda. Şimdi dış giydirmeyi yapıyoruz” dedi.

Bakan Turhan Kasım ayında da, “Anten ve vericiler ile seyir ve restoran katlarının bulunduğu ve 7 bloktan oluşan çelik imalatların 2 bloğunun montajı tamamlandı.Atölye imalatları devam ediyor. Kuleyi temmuz ayı gibi hizmete açmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Ancak bu açıklamadan yaklaşık 8 ay sonra dış giydirme işi için yeni bir ihale açıldı.

29 Mart 2019

3. İHALE

SÜRPRİZ İHALEYLE AYNI FİRMAYA 91.5 MİLYON DAHA

Herkes inşaatın bitmesini beklerken açılan bu “sürpriz” ihale yine 21-b özel davet usulüyle kapalı kapılar ardında Sarıdağlar'a verildi. 29 Mart 2019 günü gerçekleşen “Küçük Çamlıca Tv-Radyo Kulesi İlave Çelik Yapı, Cephe Kaplama ve Yangın Güvenliği İnşaat İşleri” adlı ihaleyle Sarıdağlar'a aktarılan ilave rakam bu defa 91.5 milyon lira oldu.

29 Mart 2019

4. İHALE

AYNI GÜN BİR İHALE DAHA



Yine 29 Mart 2019 günü “Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi FM Anten ve Verici Sistemi Ekipmanı Alımı İşi” ihalesi de yapıldı. İhaleyi Nickelodeon Intermedia 13.1 milyon liraya aldı.

Haziran 2019

Bakan Turhan, “Şu ana kadar yüzde 85'lik bir ilerleme sağlamış bulunuyoruz. Hedefimiz ise bu yıl sonunda Çamlıca TV Kulesi’nde test çalışmalarına başlamak” dedi.

Eylül 2020

Kulenin fiilen hizmete açıldığı duyuruldu.

29 Mayıs 2021

Resmi açılış