7 milyon liralık tüy dökücü fiyaskosu

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tecrübesi olmadığı halde, kozmetik sektörüne el attı. 4.7 milyon lira harcama yaparak, tüy dökücü krem ve 11 çeşit kozmetik malzeme üretti. Elegance adıyla bir marka oluşturuldu.

Tanıtımı için 2 milyon 186 bin liralık reklam harcaması yapıldı. Ancak yaklaşık 7 milyon liralık proje, fiyasko ile bitti. Ürünler rağbet görmeyince elde kaldı, bir bölümü imha edildi. 76 bin 405 adet tüy dökücü krem ise son kullanma tarihleri yaklaşınca ücretsiz olarak kamu kurumu personeline dağıtıldı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök soru önergesinde Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e “Bu israfın sorumluları hakkında hangi resmi işlemler başlatılmıştır?” diye sordu. Bakan Dönmez cevabında, ürünler için 2 milyon 187 bin TL harcama yapıldığını belirtti. Sayıştay raporlarına göre ise kozmetikler için 2018'e kadar 2 milyon 186 bin TL tanıtım için ödeme yapıldı. 4.7 milyon da üretimi için ödendi. Oysa TBMM KİT Komisyonu'nda konuşan TKİ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, “Bu üretilen kozmetik ürünler hediye olarak dağıtıldı. Herhangi bir ticari satışı söz konusu olmadı” demişti.