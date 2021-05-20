Akaryakıt zammı enflasyon canavarını azdıracak

Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu toplam 6 ekonomist doğrudan etkiyi 0.4 puan hesaplarken, dolaylı olarak da bu tutarın yarısı kadar etkinin zamana yayılacak şekilde gerçekleşebileceğini bekliyorlar.

BGC Partners sabah raporunda benzin fiyatlarında yaklaşık yüzde 7.6, dizel’de yüzde 10.3 ve LPG’de yüzde 8.5 fiyat artışı gerçekleştiğine dikkat çekerek, “TÜFE endeksi üzerindeki toplam etkinin 40 baz puan olacağını hesaplıyoruz” dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrasında, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ÖTV artışı kaynaklı olarak akaryakıt fiyatlarında bugün itibarıyla zam gerçekleştiğini açıkladı.

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, “20 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 55, motorinde 67, LPG’de 35 kuruş/litre pompa fiyatlarında yansıyacak şekilde zam gerçekleşti” denildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre benzin, motorin ve LPG ile bazı akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) %54, %78 ve %189 oranında artırıldı. ÖTV miktarı 95 oktan benzinde litre başına 0.8652 TL’den 1.3313 TL’ye, 98 oktan benzinde 1.0283 TL’den 1.5836 TL’ye çıkarıldı.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) TL’deki değer kaybının da etkisiyle Nisan ayında %17.14 ile iki yılın rekor seviyesine yükselirken, bu seviyeyi zirve olarak tanımlayan Merkez Bankası (TCMB) önümüzdeki aylarda enflasyonda düşüş bekliyor.

KASIM’A KADAR BELİRGİN DÜŞÜŞ ZOR

TCMB’nin söylemine rağmen bazı ekonomistlerin beklentileri enflasyonda zirvenin Mayıs ve Haziran ayına sarkabileceği yönünde şekillenmeye devam ediyor.

TÜİK verilerine göre ulaştırma kaleminin TÜFE üzerinde %15.5 ağırlığı bulunuyor. Ulaştırmanın alt kaleminde yer alan benzinin TÜFE üzerindeki ağırlığı %1.15, motorinin ağırlığı %1.66 ve LPG’nin ağırlığı %0.94 seviyesinde.

Piyasalarda TCMB’nin bir an önce faiz indirimi istediği yönündeki kanı değişmiş değil. Ancak TCMB, Şahap Kavcıoğlu göreve geldiğinden beri dünyadaki en yüksek oranlardan olan %19 politika faizini değiştirmiş de değil.

Bankacılara göre TL’deki değer kaybının gecikmeli etkileri ile birlikte Kasım ayına kadar enflasyonda belirgin bir düşüş görmek mümkün olmayacak.

Ekonomistler son dönemde TÜFE tahminlerini ciddi oranda yukarı revize ediyor. Reuters’ın yılbaşındaki anketlerinde tek haneye yaklaşan beklenti Mart anketinde %12.15 seviyesinde yükseldikten sonra son ankette %14 seviyesinde kadar çıktı.

Bu TCMB’nin kısa süre önce %9.4’ten %12.2’ye güncellediği tahminin de belirgin üzerinde gerçekleşiyor.