Akaryakıtta vergi zamları yağacak

Hükümet ekimden beri 1 kuruş bile alamadığı akaryakıt ÖTV’si için 2022 bütçesine 32.1 milyar lira gelir hedefi koydu. Bu, akaryakıta bir de ÖTV zamlarının yağacağını gösteriyor.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Halkı isyan noktasına getiren akaryakıt zamlarında daha büyüklerin kapıda olduğu ortaya çıktı. Hükümet önümüzdeki yılın bütçesine akaryakıttan gelecek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) için 32 milyar 152 milyon lira gelir hedefi koydu. Eşel mobil sistemi nedeniyle şu anda devlet benzin, motorin ve LPG satışlarından 1 kuruş bile ÖTV geliri elde edemiyor.

ÖTV ARTIŞI EN AZ 1 TL

32.1 milyar liralık devasa verginin toplanabilmesi için ya dövizin ve akaryakıt fiyatlarının düşmesi ya eşel mobilin sona erdirilmesi ya da akaryakıttaki ÖTV'nin en az 1 lira artırılması gerekiyor. Bir sürpriz yaşanır da döviz ve petrol ucuzlarsa zamlardan kurtulduk. Ancak bu olmaz da hükümet 32.1 milyar liralık gelirde ısrar ederse bu, akaryakıta şimdikinden çok daha fazla zam geleceği, tabelalarda çift haneli akaryakıt fiyatlarının kaçınılmaz olacağını gösteriyor.

LPG'YE 1.25 TL ZAM

ÖTV Yasası'na göre, litre başına benzin satışlarından 2 lira 53 kuruş, motorinden 2 lira 5 kuruş ve LPG'den de 1 lira ÖTV kesilmesi gerekiyor. Hükümet geçen yıl aralıkta eşel mobil sistemine geçerek, uluslararası piyasalardan kaynaklı akaryakıta gelecek zamları pompaya yansıtmak yerine bu tutarlardan karşılamaya, böylece vergi gelirinin azalması pahasına akaryakıtın pahalanmamasına karar verdi. Böylece dışarıda petrol fiyatları artsa da, döviz içeride yükselse de akaryakıt fiyatları hep sabit kaldı. Ta ki temmuza kadar.

LPG'deki 1 liralık ÖTV, temmuz başında tamamen sıfırlandı. 2 Temmuz'dan itibaren Maliye LPG satışlarından 1 kuruş bile ÖTV geliri elde edemez hale geldi. ÖTV sıfırlandığı için LPG'ye gelen her zam pompaya yansıdı. O günden bugüne LPG'nin satış fiyatına 1 lira 25 kuruş zam geldi.

İğneden ipliğe her ürüne zam gelecek

16 Ekim itibarıyla artık bütçeye akaryakıt satışlarından 1 kuruş bile ÖTV girmiyor. Hükümet gelecek yıl için 32.1 milyar liralık akaryakıt ÖTV gelirini ya eşel mobil sistemini sonlandırarak ya da ÖTV'ye en az 1 lira zam yaparak sağlayabilecek. Eşel mobil sona ererse benzine bugünden itibaren otomatik olarak KDV dahil 2.98 lira, motorine 2.42 lira ve LPG'ye 1.18 lira zam gelecek. Benzin 10.9, motorin 10.6, LPG 7.36 liraya çıkacak. 1 liralık ÖTV artışıyla yetinilirse zamlı fiyatlar daha aşağıda olacak. Sonuçta akaryakıta kur ve petrol fiyatlarının yanı sıra bir de ÖTV zammı gelirse iğneden ipliğe her ürüne adeta zam yağacak.

MOTORİNE 87, BENZİNE 14 KURUŞ ZAM

Eşel mobilin etkisiz kalmasıyla birlikte motorindeki 2 lira 5 kuruşluk ÖTV 7 Ekim'de, benzindeki 2 lira 53 kuruşluk ÖTV de 16 Ekim'de bitti. Pompa fiyatları savunmasız kalınca, o günden bu yana motorine 87 kuruş, benzine de 14 kuruş zam geldi.