Akkuyu’da ‘garanti’ faturası katlandı

Köprüler, karayolları ve şehir hastanelerinden sonra Akkuyu Nükleer Santrali için verilen garantinin maliyetinin de ürkütücü boyutlara ulaştığı ortaya çıktı.

Türkiye, 2010 yılında Rusya'yla yaptığı anlaşma gereği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üretilecek elektriğin yüzde 50'sini, kilovat saatini 12.35 cent'ten alma garantisi verdi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin garanti verilen yarısına karşılık gelen üretim 15 yılda 285 milyar kilovatsaati bulacak. Bu elektrik karşılığında Rusya'ya 35.2 milyar dolar bugünkü dolar kuruyla tam 305 Milyar TL ödenecek.

285 milyar kilovatsaat * 12.35 cent/kilovat = 35.2 milyar dolar (Türk lirası karşılığı: *8.68=305 milyar TL)

“TÜRKİYE ELEKTRİĞİ ÜÇTE BİR FİYATA MÂL EDİYOR”

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, konunun önemini çarpıcı bir hesaplamayla şöyle ortaya koyuyor:

“Türkiye, Rusya'ya kilovatsaat başına 12.35 cent garanti verdi. Yani 107 kuruş. Ancak bugün itibariyle Türkiye, elektriği nükleer dışı tüm kaynaklardan üçte bir fiyatına elde edebiliyor.

Enerji Bakanlığı'nın yayınladığı güncel fiyatlarla yani 2021 yılı ilk 23 haftada oluşan “piyasa takas fiyatı” kilovatsaat başına 31.6 kuruş. Yani Rusya'ya verilen garantinin üçte birinden daha ucuz.

Sonuçta, Rusya'ya satın alma garantisi verilen 285 milyar kilovatsaat elektrik, bugünkü piyasa fiyatları ile alınmış olsa bile 10,4 Milyar dolar (90 Milyar TL) ödenecekti.

Bugünkü piyasa koşullarına göre Akkuyu Nükleer Santrali'nde üretilecek elektriğe yılda 1,64 milyar Dolar (14,3 Milyar TL) fazladan ödeme yapılmış olacak. 15 yılda fazladan ödenecek rakam yaklaşık 25 milyar doları yani 215 milyar lirayı bulacak.”

“FATURAYI HEPİMİZ ÖDEYECEĞİZ”

EMO Yönetim Kurulu Üyesi Özdağ, “Bu kadar pahalı elektrikle vatandaş evine nasıl ekmek götürecek, sanayici nasıl uluslararası piyasada rekabet edebilecek, çiftçi nasıl üretim yapacak. Bu faturayı bütün Türkiye halkı toplam 46 milyon 82 bin 473 abone ödeyecek” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Hazine garantileri halkın cebinden çıkıyor