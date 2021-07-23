AKP döneminde çiftçinin borcu 72 kat attı

2003'te 2.5 milyar TL olan çiftçilerin toplam borcu, 180 milyar TL'yi buldu. AKP iktidarları döneminde çiftçinin borcu 72 kat arttı. Borç batağından çıkamayan çiftçi ise üretimden çekiliyor. 2003 yılında 2 milyon 800 bin olan çiftçi sayısı geçen dönemde 700 bin azalarak 2 milyon 100 bine düştü. Mazot ve gübre başta olmak üzere girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar ve ürünün değerini bulmaması, çiftçiyi pes ettirdi.

ÇİFTÇİ SAYISI AZALIYOR

Son bir yılda 46 bin 923 çiftçinin topraklarını bırakarak, tarımdan uzaklaştığı görülüyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) göre Türkiye'de çiftçi sayısı son 12 yılda yüzde 48 azaldı, 2 milyona yakın çiftçi topraktan uzaklaştı. Ayrıca, son 3 yılda 184 bin 154 tarımsal işletme de kapandı. Tarım alanları son 18 senede yüzde 12,3 azalırken, sebze bahçeleri alanı da aynı dönemde yüzde 15 küçüldü. Tarım alanında kullanılan kredilerde geri ödememe oranı da her yıl artıyor. 2004 yılında geri ödenemeyen kredilerin tutarı 210 milyon TL olarak hesaplanırken, geçen yıl 5 milyara yaklaştı.

Borç batağındaki çiftçilerin sorunlarına çözüm üretme konusunda yetersiz kalan Tarım ve Orman Bakanlığı ise yeni bir hediyelik eşya ve tanıtım ihalesi açtı. Kurum yalnızca iki ayda aldığı promosyon ürünleri için 940 bin TL 700 TL ödedi. Bakanlık 2020'de 563 bin TL, 2019'da da 520 bin TL'yi promosyon ürünlerine ayırmıştı.

Yine hediyelik promosyon ihalesi

Traktörüne bile haciz gelen çiftçi borç batağındayken Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü hediyelik eşya ve tanıtım ihalesi açtı. Kurum bin adet çakıya 115 bin TL, 7 bin defne yaprağı yağına 63 bin 700 TL, 10 bin nazarlıklı ahşap ve bin nostalji radyoya 252 bin TL, 200 bin kağıt bardağa, 24 bin TL, 50 bin orman bitki çayına 335 bin TL ve bin ahşap kutuya 151 bin TL harcadı. Kurum son iki ayda aldığı promosyon ürünleri için toplam 940 bin TL 700 lira ödedi.