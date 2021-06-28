Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 28 Haziran 2021

Altın fiyatları, 25 Haziran’daki verilere göre bugün 1 TL artışla Kapalı Çarşı’da işlemlerine devam ediyor. Geçen haftanın verilerine göre “yatay seyir”de işlem gören sarı metal piyasasında haftanın ilk günü son durum nasıl?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 494 TL, satış 498 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 496 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 808 TL, satış 824 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 819 TL. 5 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.326 TL, satış 3.359 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.340 TL. 19 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.616 TL, satış 1.649 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.619 TL. 30 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.264 TL, satış 3.297 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.279 TL. 18 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.256 TL, satış 3.290 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.272 TL. 18 TL yükseliş gerçekleşti.

Altın yorumları 28 Haziran 2021

Ekonomi uzmanlarının 28 Haziran 2021 altın yorumları: ABD doları, uluslararası piyasalarda yükselişini sürdürürken, alının ons değerlerinde 28 Haziran’da düşüş devam ediyor. 28 Haziran’da Dalas Fed İmalat Aktivite Endeksi açıklanması bekleniliyor. Endeks açıldıktan sonra sarı metal piyasadaki değerler yakından takip edilecek.